پی ٹی آئی اجلاس میں شدید بحث، نئے صوبوں اور کمیٹیوں پر اختلافات
پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شدید بحث ہوئی، جہاں نئے صوبوں، سینیٹ کی نمائندگی اور چار رکنی کمیٹی کی تشکیل پر رخنے کھلے۔
پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں، جہاں پارٹی کے اراکین نے ایک دوسرے کے ساتھ تیز لہجے میں بات چیت کی۔ اس ملاقات میں نئے صوبوں کی تشکیل، کمیٹیوں کی تقرری اور پارٹی کی داخلی امور پر بحث ہوئی۔ اراکین نے ان باتوں پر بھی برہمی کا اظہار کیا جن میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملنے والوں کو ان کے 'پسندیدہ' کے طور پر پیش کیا گیا۔
اجلاس میں تیز لہجے اور اختلافات
موقع پر موجود اراکین نے سربراہ پارٹی کو ایسے بیانات سے گریز کرنے کی ہدایت کی۔ اس چار گھنٹے طویل اجلاس میں پارٹی کے تقریباً نصف رکنی پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ اجلاس میں بینر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان تیز لہجے کی بات چیت ہوئی۔ اراکین نے سوال اٹھایا کہ قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر کو سیاسی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے لیکن سینیٹ کے پارلیمانی لیڈر کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے۔Also readCan trotters soup help women maintain strong bones and muscles?
کمیٹی کی تشکیل اور سینیٹ کی نمائندگی
سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ یہ کمیٹی ایسے افراد پر مشتمل ہے جو پارٹی میں اہم عہدے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میڈیا میں کیے گئے بیانات کی بنیاد پر اپنا موقف واضح کیا اور وقت آنے پر اس معاملے کی مزید وضاحت کریں گے۔ اراکین نے چار رکنی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پر بھی اختلافات کا اظہار کیا۔
نئے صوبوں اور سیاسی حکمت عملی
اجلاس میں پی ٹی آئی کے بانی کی صحت، ان سے ہونے والی ملاقات اور پارٹی کی مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ زیادہ تر اراکین نے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی تشکیل کی حمایت کی، جبکہ کچھ ارکان نے کھل کر اس تجویز کی تائید کی۔ اراکین نے گزشتہ رات اس بات پر اتفاق کیا کہ نئے صوبوں کے معاملے پر مزید بحث ہوگی۔
فیصلہ ملتوی اور آنے والے اقدامات
تاہم، سینئر پارٹی رہنماؤں کی عدم موجودگی کی وجہ سے حتمی فیصلہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا۔ بعض اراکین نے چار رکنی کمیٹی کے قیام کی مخالفت کی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک فرد کی ذاتی خواہش کا عکاس ہے۔ دوسری جانب کئی ارکان نے اس تجویز کی حمایت بھی کی، جس سے اجلاس میں رنگین مناظر دیکھنے کو ملے۔
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