پی ٹی سی ایل گروپ کی شاندار مالیاتی بحالی، 3.1 ارب روپے کا منافع ریکارڈ

پی ٹی سی ایل گروپ نے ٹیلی نار پاکستان کے انضمام اور بہتر آپریشنل حکمت عملی کی بدولت گزشتہ سال کے نقصانات کو ختم کرتے ہوئے رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں 3.1 ارب روپے کا منافع حاصل کر لیا ہے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ یعنی پی ٹی سی ایل گروپ نے رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے 3.
1 ارب روپے کا خالص منافع ظاہر کیا ہے۔ یہ پیش رفت گزشتہ برس کی اسی مدت کے دوران ہونے والے 4 ارب روپے کے نقصان کے مقابلے میں ایک شاندار بحالی کی عکاسی کرتی ہے۔ مالیاتی نتائج میں یہ بہتری نہ صرف آپریشنل کارکردگی کی بدولت آئی ہے بلکہ ٹیلی نار پاکستان کے مالیاتی گوشواروں کو پی ٹی سی ایل گروپ کے ساتھ ضم کرنے سے بھی اس عمل کو بڑی تقویت ملی ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پی ٹی سی ایل گروپ نے اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے جس سے پاکستان کی معروف مربوط ٹیلی کام اور آئی سی ٹی سروسز فراہم کرنے والی کمپنی کے طور پر اس کی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ اور ٹیلی نار پاکستان کے درمیان مجوزہ انضمام کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ یہ انضمام قانونی تقاضوں کے مطابق ایک منظم اسکیم کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ ٹیلی نار پاکستان کے کنٹرول کی تبدیلی کا عمل 31 دسمبر 2025 کو باضابطہ طور پر مکمل ہو گیا تھا جس کے بعد ٹیلی نار پاکستان اور اس کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر پی ٹی سی ایل کی ملکیت میں آ گیا۔ اس انضمام کے بعد پی ٹی سی ایل گروپ نے سال 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران انضمام کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری رکھا۔ یہ کنسولیڈیشن ایک زیادہ مضبوط اور موثر ٹیلی کام پلیٹ فارم بنانے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو رہی ہے جس سے ملک بھر میں کوریج، سروس کے معیار میں بہتری اور صارفین کی تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ پی ٹی سی ایل اب پاکستان کے ڈیجیٹل اور رابطے کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک صف اول کے کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔ یکم جنوری 2026 سے ٹیلی نار پاکستان کے مالیاتی نتائج پی ٹی سی ایل گروپ کے نتائج کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کنسولیڈیشن کی بدولت پی ٹی سی ایل گروپ کی مجموعی آمدنی میں سال بہ سال 58 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بنیادی وجہ فکسڈ براڈ بینڈ، انٹرپرائز، ہول سیل اور موبائل سروسز کے شعبوں میں پائیدار ترقی ہے۔ مزید برآں، ٹیلی نار پاکستان کے شامل ہونے، یوبینک کی مضبوط بحالی، یوفون کی کارکردگی میں بہتری اور پی ٹی سی ایل کے آپریشنل نتائج کے تسلسل کی وجہ سے آپریٹنگ منافع میں 564 فیصد کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ نتائج کمپنی کی حکمت عملی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس نے ایک بڑے مالیاتی خسارے سے نکل کر 3.1 ارب روپے کے منافع تک کا سفر طے کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اس انضمام سے پاکستانی صارفین کو جدید ترین مواصلاتی سہولیات اور بہتر نیٹ ورک فراہم کرنے میں مزید آسانی ہوگی
پی ٹی سی ایل ٹیلی نار پاکستان مالیاتی نتائج پاکستان ٹیلی کام ٹیلی کام سیکٹر
