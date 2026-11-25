پی ٹی آئی کا 28ویں ترمیم اور نئے صوبوں پر حکومت سے رابطے کا فیصلہ
پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے 28ویں آئینی ترمیم اور نئے صوبوں کے حوالے سے حکومت سے بات چیت کرنے کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ارکانِ پارلیمنٹ نے حال ہی میں منعقد ہونے والے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم اور صوبوں کے نئے نقشے کے حوالے سے حکومت سے براہ راست رابطہ کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پارٹی کی اکثریت نے واضح کیا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے ہونے والی کسی بھی ترمیم پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ اس کے لیے مناسب مشاورت کی جا سکے۔ ارکانِ پارلیمنٹ نے اتفاق رائے کے ساتھ اس بات پر زور دیا کہ حتمی فیصلہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کریں گے اور ان کی رہنمائی میں ہی حکومت سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔
اجلاس کی تفصیلات اور شرکت کے مسائل
اخباری ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا یہ اجلاس چار گھنٹے سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہا، جس میں صوبوں کے مسئلے کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس اہم اجلاس میں شریک نہ ہو سکے، جبکہ ارکانِ پارلیمنٹ کی اکثریت بھی اجلاس میں موجود نہ ہو سکی۔ اپوزیشن لیڈران کا کہنا تھا کہ وہ لاہور میں موجود تھے اور انہوں نے اجلاس میں شمولیت اختیار نہیں کی، تاہم پارٹی کے رہنماؤں نے بریفنگ دی کہ بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے کی گئی گفتگو اور طے شدہ حکمت عملی کو اراکین تک پہنچایا جائے گا۔Also readBuilding collapse in Karachi's Baloch Colony traps several; 12 hurt, 2 dead
اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر اندر پارلیمانی پارٹی کا ایک اور اجلاس بلایا جائے گا تاکہ حکومتی اقدامات اور پارٹی کی پوزیشن پر مزید غور و فکر کیا جا سکے۔ ارکانِ پارلیمنٹ کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں یہ واضح کیا گیا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کے دوران جس طرح کی رہنمائی حاصل کی گئی ہے، اسی بنیاد پر آئندہ کا طرز عمل طے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے میڈیا کو بتایا کہ پارٹی کی قیادت تمام تر سیاسی صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اگلے اقدامات منظم طریقے سے سامنے لائے جائیں گے۔
28ویں ترمیم اور نئے صوبوں پر موقف
اجلاس میں 28ویں آئینی ترمیم کے مسودے اور نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گہری بحث کی گئی، جہاں ارکانِ پارلیمنٹ نے یکسر ایسا رویہ اپنایا جو حقیقی سیاست دانوں کا ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اراکین کا مؤقف تھا کہ اگر حکومتی جانب سے ترمیم کے مسودے پر بحث کی پیشکش کی جاتی ہے، تو اسے مسترد کرنے کے بجائے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی مفاد میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ذاتی طور پر اظہارِ رائے اور فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اراکین نے زور دیا کہ نئے صوبوں کے معاملے میں اگر مذاکرات کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، تو اس پر مشورے کیے جانے چاہئیں۔
پارٹی کے ارکان نے یہ بھی واضح کیا کہ نئے صوبوں پر مشاورت کے لیے بانی چیئرمین تک براہ راست رسائی حاصل کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے، تو اسے فوری طور پر پارٹی کے بانی تک پہنچایا جائے اور حتمی فیصلہ ان کی ہی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ ارکانِ پارلیمنٹ نے اپوزیشن لیڈران سے بھی اس حوالے سے مشاورت کی تجویز پیش کی، تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کے نقطہ نظر کو سامنے لایا جا سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف اس صورت میں مذاکرات کیے جائیں جب بانی چیئرمین کا موقف واضح ہو اور اس کی منظوری حاصل ہو، کیونکہ صوبوں کے معاملے میں پارٹی کی پوزیشن انتہائی حساس اور بنیادی نوعیت کی ہے۔
آئندہ کے اقدامات اور حکومتی رابطہ
اجلاس کے اختتام پر یہ طے پایا کہ اراکینِ پارلیمنٹ کو حکومتی رابطہ کاروں سے بات چیت کے لیے ہدایات دی جائیں گی۔ پارٹی کے رہنماؤں نے بتایا کہ آرگنائزیشن کی سطح پر دی گئی ہدایات کے مطابق اراکین کو حکومت سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے ممکنہ سمجھوتے یا مشترکہ نکات کو سامنے لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ترمیم ملکی مفاد میں ثابت ہوتی ہے، تو اس پر غور کیا جائے، لیکن یہ بات یقینی بنائی جائے کہ اس میں پارٹی کے اصولوں اور بانی چیئرمین کی ہدایات کی پابندی کی جائے۔
اس سلسلے میں پارٹی کے ایک ذریعے نے بتایا کہ ابھی تک کوئی حتمی دستاویز یا خط حکومت کو بھیجا نہیں گیا ہے، لیکن تیارکی جا رہی ہے کہ اس میں پارٹی کے تمام نکات کو واضح کیا جائے گا۔ اراکینِ پارلیمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں اور علاقوں میں پھیلے ہوئے مسائل کو بھی حکومتی نمائندوں کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ ترمیم کے مسودے میں ان مطالبات کو بھی شامل کرنے پر غور کر سکیں۔ پارٹی کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اس عمل کو انتہائی احتیاط سے آگے بڑھا رہی ہے اور کسی بھی ایسے فیصلے سے گریز کریں گی جو پارٹی کی بقا یا قومی مفادات کے منافی ثابت ہو۔
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