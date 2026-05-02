پی ٹی آئی میں تناؤ: سلمان اکرم راجہ اور فردوس شمیم نقوی میں تلخ کلامی

پاکستان تحریک انصاف میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے درمیان سخت جملہ آوری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق، گزشتہ رات کور کمیٹی کے اجلاس میں تنظیمی معاملات پر بحث کے دوران تلخی ہوئی۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے اندرونی معاملات میں ایک نئی تلخی سامنے آئی ہے، جس میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے درمیان شدید جملہ آوری کی اطلاعات ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق، گزشتہ شب کور کمیٹی کے ایک غیر رسمی اجلاس کے دوران، دونوں رہنماؤں کے درمیان تنظیمی معاملات پر بحث کافی گرم ہوگئی۔ یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ مبینہ طور پر تلخ کلامی اور گالم گلوچ تک کی نوبت پہنچ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے بعد سلمان اکرم راجہ نے اجلاس چھوڑ دیا، جس سے پارٹی میں مزید کشیدگی کا ماحول پیدا ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق یہ تنازع پارٹی کی تنظیم سازی کے امور پر اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ پی ٹی آئی کی تنظیم نو کے حوالے سے مختلف آرا پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافات گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی میں موجود ہیں۔ کچھ رہنماؤں کا خیال ہے کہ تنظیم نو میں زیادہ تجربہ کار افراد کو اہمیت دی جانی چاہیے، جبکہ دیگر کا ماننا ہے کہ نئے چہروں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ اسی تنازع کے نتیجے میں گزشتہ رات کور کمیٹی کے اجلاس میں بحث شدت اختیار کر گئی۔ فردوس شمیم نقوی اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان اس قدر تلخی پیدا ہوئی کہ پارٹی کے دیگر ارکان بھی حیران رہ گئے۔ اس واقعے نے پارٹی کے اندرونی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ اب تک پارٹی قیادت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، جس سے پارٹی کارکنان اور حامیوں میں مزید قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں۔ پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ پارٹی کی مجموعی حکمت عملی اور مستقبل کے اقدامات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کے علاوہ، ملک میں دیگر مسائل بھی موجود ہیں۔ کراچی میں پانی کا بحران شدید ہو گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق، پانی کی فراہمی میں مزید چار روز تک تعطل رہنے کا امکان ہے۔ اس بحران کے باعث شہریوں کو پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی میسر نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسری جانب، وزیر اطلاعات نے افغان طالبان فورسز کی جانب سے سرحد پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ناقابل قبول ہے اور پاکستان اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس معاملے پر افغان حکومت سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس مواد کے جملہ حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور پارٹی میں موجود اختلافات کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ پارٹی کی وحدت اور مضبوطی ملک کی سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے اور پارٹی کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ پارٹی کارکنان اور حامیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پارٹی کی قیادت پر اعتماد رکھیں اور پارٹی کی پیش قدمی میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھیں.
