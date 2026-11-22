پی ٹی آئی کا بلاول کے بیان کا خیرمقدم اور کراچی میں دو تشدد کی وارداتیں
پاکستان تحریک انصاف نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کا خیرمقدم کیا، اجلاس میں صوبائی حقوق کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ کراچی میں خود کشی اور قتل کی دو وارداتیں پیش آئیں۔
پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیان کا بڑے جوش و خروش کا خیرمقدم کیا ہے جس میں انہوں نے تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کو سیاسی قیدی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کے موقف کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یہ اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب تحریک انصاف کی جانب سے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیانات کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ تفصیلی طور پر زیرِ بحث لایا گیا۔ اجلاس میں شریک ارکان نے بلاول بھٹو سے سختی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیانات کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر بھی ان کے مطابق کام کریں۔ ارکان کا کہنا تھا کہ اگر بلاول بھٹو نیک نیتیاں رکھتے ہیں تو انہیں گورنر راج کے خاتمے کے لیے نمایاں اور مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں گورنر راج یا ایمرجنسی کی توسیع کے خلاف ووٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایسا اقدام ملک کی جمہوریہ اور صوبائی خود مختاری کے خلاف ہوگا۔ تحریک انصاف کے اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ گورنر راج اور ایمرجنسی کے نفاذ سے نہ صرف صوبے کے سیاسی مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں بلکہ معاشی اور انتظامی حوالے سے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مالی حقوق کی ادائیگی میں ہونے والی تاخیر اور وسائل میں کی گئی کٹوتیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ارکان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے لیے 160 ارب روپے کا وعدہ پورا کرنے کی بجائے 157 ارب روپے کی کٹوتی کر دی ہے جو کہ صوبے کے آئینی اور مالی حقوق کی پامالی ہے۔ اراکین کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی حفاظت یقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں اجلاس میں آئین و قانون کی بالا دستی، سیاسی آزادیوں، صوبائی مالی حقوق اور عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کا عزم دہرایا گیا۔ اسی دوران کراچی میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جہاں جامع کلاتھ کے قریب خود کشی کی کوشش کرنے والا ایک نوجوان اپنی زخموں سے نمٹنے کے بعد دم توڑ گیا۔ اس واقعے نے مقامی سطح پر ہلچل مچا دی اور لوگوں میں شدید افسوس کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب کراچی کے ایک اور علاقے سے گھر سے گم ہونے والے نوجوان کی گلی کٹی لاش برآمد ہوئی ہے جو کہ خوف و ہراس کا باعث بنی ہے۔ یہ دونوں واقعات شہر میں جاری بڑھتی ہوئی تشدد کی وارداتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے مطابق یہ واقعات عوامی سیکیورٹی کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔ میڈیا گروپ کی رپورٹس کے مطابق عوام کو ان واقعات سے متعلق اپنی ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس پوری صورتحال میں سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری کشمکش اور شہریوں کی سیکیورٹی کے مسائل ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کا باہمی تعامل اور حکومتی پالیسیاں نہ صرف قومی سیاست کو متاثر کرتی ہیں بلکہ یہ صوبائی سطح پر عوام کی زندگیوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مالی حقوق کے معاملے میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جاری کشمکش نے صوبے کے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ 160 ارب روپے کی بجائے 157 ارب روپے کی کٹوتی صوبے کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنے گی۔ دوسری طرف کراچی میں ہونے والے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ خود کشی کی کوشش اور قتل کی وارداتیں سماجی اقدار کے زوال کی علامت ہیں۔ اس حوالے سے حکامِ بالا کو چاہیے کہ وہ نہ صرف قانون و نظم کو بہتر بنائیں بلکہ سماجی فلاح و بہبود کے پروگراموں کو بھی فعال کریں تاکہ نوجوان نسل کو ان منفی رجحانات سے بچایا جا سکے۔ میڈیا کی رپورٹنگ میں دی گئی معلومات کے مطابق عوام کو اپنی حقوق کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر بلاول بھٹو واقعی نیک نیتیاں رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نہ صرف بیان بازی کریں بلکہ صوبائی حقوق کے لیے مؤثر طریقے سے آواز اٹھائیں۔ یوں کی جائے کہ سیاسی کشمکش صرف جلسوں تک محدود نہ رہے بلکہ یہ عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی کام کرے۔ کراچی کے واقعات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ شہر میں امن و امان کا بحران جاری ہے جس کا تعلق براہ راست انتظامیہ کی کارکردگی سے ہے۔ لہذا تمام سیاسی جماعتوں اور انتظامیہ کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ملک میں جمہوریت اور امن کو مستحکم کیا جا سکے۔.
پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیان کا بڑے جوش و خروش کا خیرمقدم کیا ہے جس میں انہوں نے تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کو سیاسی قیدی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کے موقف کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یہ اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب تحریک انصاف کی جانب سے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیانات کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ تفصیلی طور پر زیرِ بحث لایا گیا۔ اجلاس میں شریک ارکان نے بلاول بھٹو سے سختی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیانات کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر بھی ان کے مطابق کام کریں۔ ارکان کا کہنا تھا کہ اگر بلاول بھٹو نیک نیتیاں رکھتے ہیں تو انہیں گورنر راج کے خاتمے کے لیے نمایاں اور مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں گورنر راج یا ایمرجنسی کی توسیع کے خلاف ووٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایسا اقدام ملک کی جمہوریہ اور صوبائی خود مختاری کے خلاف ہوگا۔ تحریک انصاف کے اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ گورنر راج اور ایمرجنسی کے نفاذ سے نہ صرف صوبے کے سیاسی مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں بلکہ معاشی اور انتظامی حوالے سے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مالی حقوق کی ادائیگی میں ہونے والی تاخیر اور وسائل میں کی گئی کٹوتیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ارکان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے لیے 160 ارب روپے کا وعدہ پورا کرنے کی بجائے 157 ارب روپے کی کٹوتی کر دی ہے جو کہ صوبے کے آئینی اور مالی حقوق کی پامالی ہے۔ اراکین کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی حفاظت یقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں اجلاس میں آئین و قانون کی بالا دستی، سیاسی آزادیوں، صوبائی مالی حقوق اور عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کا عزم دہرایا گیا۔ اسی دوران کراچی میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جہاں جامع کلاتھ کے قریب خود کشی کی کوشش کرنے والا ایک نوجوان اپنی زخموں سے نمٹنے کے بعد دم توڑ گیا۔ اس واقعے نے مقامی سطح پر ہلچل مچا دی اور لوگوں میں شدید افسوس کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب کراچی کے ایک اور علاقے سے گھر سے گم ہونے والے نوجوان کی گلی کٹی لاش برآمد ہوئی ہے جو کہ خوف و ہراس کا باعث بنی ہے۔ یہ دونوں واقعات شہر میں جاری بڑھتی ہوئی تشدد کی وارداتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے مطابق یہ واقعات عوامی سیکیورٹی کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔ میڈیا گروپ کی رپورٹس کے مطابق عوام کو ان واقعات سے متعلق اپنی ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس پوری صورتحال میں سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری کشمکش اور شہریوں کی سیکیورٹی کے مسائل ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کا باہمی تعامل اور حکومتی پالیسیاں نہ صرف قومی سیاست کو متاثر کرتی ہیں بلکہ یہ صوبائی سطح پر عوام کی زندگیوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مالی حقوق کے معاملے میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جاری کشمکش نے صوبے کے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ 160 ارب روپے کی بجائے 157 ارب روپے کی کٹوتی صوبے کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنے گی۔ دوسری طرف کراچی میں ہونے والے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ خود کشی کی کوشش اور قتل کی وارداتیں سماجی اقدار کے زوال کی علامت ہیں۔ اس حوالے سے حکامِ بالا کو چاہیے کہ وہ نہ صرف قانون و نظم کو بہتر بنائیں بلکہ سماجی فلاح و بہبود کے پروگراموں کو بھی فعال کریں تاکہ نوجوان نسل کو ان منفی رجحانات سے بچایا جا سکے۔ میڈیا کی رپورٹنگ میں دی گئی معلومات کے مطابق عوام کو اپنی حقوق کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر بلاول بھٹو واقعی نیک نیتیاں رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نہ صرف بیان بازی کریں بلکہ صوبائی حقوق کے لیے مؤثر طریقے سے آواز اٹھائیں۔ یوں کی جائے کہ سیاسی کشمکش صرف جلسوں تک محدود نہ رہے بلکہ یہ عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی کام کرے۔ کراچی کے واقعات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ شہر میں امن و امان کا بحران جاری ہے جس کا تعلق براہ راست انتظامیہ کی کارکردگی سے ہے۔ لہذا تمام سیاسی جماعتوں اور انتظامیہ کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ملک میں جمہوریت اور امن کو مستحکم کیا جا سکے۔
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