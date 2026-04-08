پی ٹی آئی کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کی خبروں کی تردید، دیگر اہم خبریں

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ان خبروں کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ، عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی گئی ہے، پی ٹی اے کی جانب سے موبائل سمز بلاک کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے کی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام جاری کیا جس میں ان خبروں کو مکمل طور پر جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم نے واضح کیا کہ پارٹی کے بانی نے بیرسٹر گوہر کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ہدایات یا احکامات جاری نہیں کیے۔ اس کے علاوہ، بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی ان خبروں کی تردید کی اور بتایا کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کے
بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ اس طرح کی خبریں بغیر کسی تصدیق کے پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہ صحافتی اخلاقیات اور پیشہ ورانہ دیانتداری کے منافی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے اس پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بعض ٹی وی چینلز غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کی غلط معلومات کو نشر کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے میڈیا سے اپیل کی کہ وہ خبروں کی تصدیق کے بغیر انہیں نشر کرنے سے گریز کریں۔\اس کے علاوہ، ملک میں دیگر اہم واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے عراق میں کویتی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اس میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ دوسری جانب، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے موبائل سمز کو بلاک کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس سے متعلقہ افراد میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پی ٹی اے نے اس فیصلے کی وجوہات واضح نہیں کی ہیں، تاہم قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ فیصلہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام یا سیکورٹی خدشات کے پیشِ نظر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے تناظر میں، جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاجی مظاہروں کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ سیاسی صورتحال کو پرامن رکھنے اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے۔\ملک میں طبی تعلیم کے شعبے میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) نے ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ طبی تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلباء کے لیے خوش آئند ہے، کیونکہ اس سے زیادہ طلباء کو میڈیکل کالجوں میں داخلہ ملنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ پی ایم ڈی سی نے اس فیصلے کی وجوہات اور اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ فیصلہ طبی تعلیم کے میدان میں طلباء کی رسائی کو بڑھانے اور طبی پیشہ ور افراد کی تعداد میں اضافہ کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر شیخ وقاص اکرم کویتی سفارت خانہ پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان ایم ڈی کیٹ پی ایم ڈی سی