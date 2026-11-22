پی ٹی آئی کا بلاول بھٹو زرداری پر ایمرجنسی اور گورنر رول کے خلاف موقف اپنانے کا دباؤ
پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے ارکان نے بلاول بھٹو زرداری سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں گورنر رول اور ایمرجنسی کی توسیع کے ووٹنگ کے خلاف موقف اپنائیں۔
پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کے ارکان قومی اسمبلی نے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے ان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں گورنر رول اور قومی ایمرجنسی کی توسیع کے ووٹنگ کے خلاف موقف اپنائیں۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں پارٹی کے سینئر لیڈرز اور ارکان نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے استراتيجیک نظریات کا اشتراک کیا۔
اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں نے بلاول بھٹو زرداری کی اس تعریف کی خوشی کا اظہار کیا جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو ایک سیاسی قیدی کے طور پر بیان کیا تھا۔ پارٹی کے ارکان نے اس بات پر بھی سراہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ریزرو سیٹس کے معاملے میں پی ٹی آئی کے موقف کی مکمل حمایت کی ہے، جسے پارٹی کے لیے ایک اہم سیاسی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
پی ٹی آئی ارکان کے اجلاس کی تفصیلات اور اہم فیصلے
اس اہم اجلاس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، عطاء خان اور دیگر سینئر ارکان پارٹی نے شرکت کی، جنہوں نے مل کر کئی اہم مطالبات سامنے رکھے۔ ارکان نے زور دیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر ان کے ذاتی ڈاکٹر، خاندان کے افراد اور وکیلوں سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی طبی اور قانونی مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔
شریک اجلاس میں حاضر ارکان نے یہ بھی پرزور مطالبہ کیا کہ قید کیے گئے منتخب نمائندوں کو متعلقہ عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے مکمل حقوق سے مستفید ہو سکیں۔ یہ مطالبات اس حوالے سے کیے گئے کہ قانونی عمل کو شفاف طریقے سے چلایا جائے اور قیدی ارکان کو ان کے بنیادی انسانی اور قانونی حقوق یقینی بنائے جائیں۔
حکومتی موقف اور سیاسی حلقوں کے رد عمل
اسی دوران، صدر آصف زرداری نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے نائب وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کو کم کرنا اور آئینی طریقہ کار کے تحت مسائل کے حل کی کوشش کرنا تھا۔ حکومتی سطح پر کی جانے والی یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب اپوزیشن جماعتیں گورنر رول کے نفاذ اور توسیع کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہی تھیں۔
پی ٹی آئی کے ارکان نے اپنی جانب سے بلاول بھٹو زرداری پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کے خلاف رائے دینے میں کامیاب ہوں جس سے گورنر رول یا قومی ایمرجنسی میں توسیع کا راستہ ہموار ہو۔ پارٹی کا موقف ہے کہ ایسا کوئی قدم جمہوریت کے خلاف کارروائی کے مترادف ہوگا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے۔
آئندہ کی حکمت عملی اور سیاسی اثرات
پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کا ماننا ہے کہ ان کا موقف مستحکم ہونا چاہیے اور انہیں اپنی پالیسیوں میں لچک دکھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اجلاس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پارٹی کے داخلی حلقوں میں اس صورتحال کے بارے میں گہری فکر موجود ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کاووٹنگ رویہ ان کے سیاسی اصولوں کے مطابق ہو۔
نتیجتاً، یہ واضح ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل کا اقدام سیاسی طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان کا ووٹ پی ٹی آئی کی طرف سے دباؤ کے باوجود یا اس کے باوجود کسی بھی توسیع کے خلاف یا حامی ہونا ملک کی سیاسی توازن کو متاثر کرے گا۔ پارٹی کے ارکان اب تک کے اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے سیاسی مقاصد پورے ہو سکیں۔
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