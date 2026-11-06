پی ٹی اے کی انوسٹی گیشن: اسلام آباد اور راولپنڈی میں موبائل نیٹ ورک کا معیار
پی ٹی اے کے چیئرمین کی قیادت میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موبائل سروسز کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیموں نے فون کالز اور ڈیٹا ٹیسٹنگ کی تاکہ نیٹ ورک معیار کی تصدیق کی جا سکے۔
Pakistan Telecommunication Authority (PTA) نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے معیار، قابلیت اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اہم مقامات پر فیلڈ سرفی کی۔ 24NewsHD TV چینل کی رپورٹ کے مطابق، یہ عمل جمعہ کو مکمل کیا گیا جس میں ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
چیف ایگزیکٹوز کی نگرانی میں نگرانی
Pakistan Telecommunication Authority (PTA) کے چیئرمین Maj Gen (Retd) Hafeez Ur Rehman کی قیادت میں یہ اہم کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ان کے ساتھ PTA کے ارکان Finance کے ذمہ دار Muhammad Naveed، Compliance and Enforcement کے ذمہ دار Dr Khawar Siddique Khokhar، اور Telecom کے ذمہ دار Muhammad Jahanzeb Rahim بھی موجود تھے۔ ان سے علاوہ، اس عمل میں PTA کے سینئر افسران، Ministry of Information Technology and Telecommunication (MoITT) کے نمائندے، موبائل نیٹ ورک آپریٹرز کی ٹیمیں، اور میڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے صحافی بھی شریک ہوئے۔Also readDollar holds, yen gains as equity rout saps risk appetite ahead of payrolls
معیار کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار
اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تین مختص ٹیموں نے ایک ہی وقت میں مختلف متعین کردہ راستوں پر سروے کیا۔ ان میں New Islamabad International Airport، T-Chowk، اور متعدد بڑی سڑکیں اور کنیکٹنگ کریدور شامل تھے۔ ٹیموں نے Constitution Avenue، Club Road، Murree Road، اور Rawal Road پر بھی کوریج کی جانچ کی۔ ان سے علاوہ، Old Airport کے گرد و نواح کے علاقوں کو بھی اس سروے کا حصہ بنایا گیا تاکہ جدید ترین انفراسٹرکچر والے علاقوں کا موازنہ روایتی علاقوں سے کیا جا سکے۔
سروے ٹیموں اور میڈیا نمائندوں نے دوہری شہر کے مختلف مقامات پر لائی وائس کالز کیں اور موبائل ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے نیٹ ورک پرفارمنس کا براہ راست جائزہ لیا۔ اس مقصد کے لیے مخصوص ایپلی کیشنز اور اسٹینڈرڈ ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کو اپنایا گیا تاکہ صارفین کو ملنے والی سروسز کی اصل کیفیت کا پتہ چل سکے۔
نتائج اور مستقبل کے اقدامات
ابتدائی نتائج سے پتہ چلا ہے کہ ان علاقوں میں نیٹ ورک پرفارمنس مضبوط ہے، جو سروے کے دوران قابل اعتماد ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا مقصد موبائل نیٹ ورک کی کوالٹی، سروس کی دستیابی، اور حقیقی صارف کے تجربے کا جائزہ لینا تھا، ساتھ ہی ان علاقوں کی نشاندہی کرنا تھا جہاں بہتری کی ضرورت ہو۔
Pakistan Telecommunication Authority (PTA) نے اعلان کیا کہ وہ باقاعدہ فیلڈ سرفیز، شواہد پر مبنی جانچ، اور موبائل نیٹ ورک آپریٹرز کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے ریگولیٹری نگرانی کو مزید مضبوط بنائے گا۔ یہ قدم سروس اسٹینڈرز کو بہتر بنانے اور صارفین کے لیے قابل اعتماد کنیکٹیویٹی یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی کارکردگی کو عالمی معیار کے مطابق لایا جا سکے۔
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