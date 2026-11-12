پی ٹی اے کی اہم میٹنگ: انٹرنیٹ خدمات کی غیرقانونی فراہمی پر روک
پی ٹی اے نے ایل ڈی آئی اور ایف ایل اے لائسنس ہولڈرز کے ساتھ مل کر انٹرنیٹ کے غیر قانونی آپریشنز کو روکنے اور لائسنسڈ آپریٹرز کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے اسلام آباد میں لائسنس یافتہ انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ اہم اجلاس کیا جس کا مقصد ریگولیٹری پابندیوں کو مضبوط بنانا اور انٹرنیٹ سروسز کی غیر قانونی فراہمی کو ختم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لائسنس یافتہ Long Distance International (LDI)، Fixed Local Loop (FLL)، اور Class Value Added Services (CVAS) آپریٹرز نے شرکت کی تاکہ سیکٹر میں نظام کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے۔
میٹنگ کی قیادت اور بنیادی مقاصد
اس اہم اجلاس کی صدارت پی ٹی اے کے ممبر ( Compliance & Enforcement) ڈاکٹر خوارحمد سدیق خان چوہان نے کی جو پی ٹی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں بنیادی طور پر یہ بات واضح کی گئی کہ سیکٹر میں ہونے والے غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا اور لائسنس یافتہ اداروں کے حقوق کا تحفظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میٹنگ کے دوران لائسنس ہولڈرز نے ریگولیٹری قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے اور انٹرنیٹ سروسز کی غیر قانونی فراہمی پر سختی سے روک لگانے کے لیے باہمی تعاون کا عہد کیا۔Also readPM Shehbaz Sharif: Grant Climate Finance at COP31
ڈسٹرکٹ کلاس لائسنس اور بینڈوتھ کی فراہمی
اجلاس میں District Class License کے تحت PEMRA Cable Operators اور last-mile service providers کو FLL licensees سے بینڈوتھ حاصل کرنے کی اجازت دینے کے نظام پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس حوالے سے واضح کیا گیا کہ LDI اور FLL لائسنس ہولڈرز اپنی bandwidth، بشمول configured packages، صرف اور صرف پی ٹی اے کے لائسنس یافتہ آپریٹرز کو فراہم کر سکتے ہیں۔ ان پر سختی سے پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ IP bandwidth، panel services، E1s، DPLCs یا اس قسم کی کوئی بھی سروس غیر لائسنس یافتہ اداروں یا ڈسٹری بیوٹرز کو فراہم نہیں کریں گے۔
بلوں کی ادائیگی اور خورد فروش کی پابندی
انٹرنیٹ سروسز کی بلیں یا رسیدیں (receipts) متعلقہ FLL یا Class Licensee ہی جاری کریں گے جو کہ ریگولیٹری شفافیت کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انٹرنیٹ Services Class Licensees صرف end users کو سروسز فراہم کرنے کی اجازت رکھتے ہیں اور ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ wholesale bandwidth کے طور پر دوبارہ فروخت کے لیے نہیں دے سکتے۔ لائسنس یافتہ آپریٹرز نے اس بات پر زور دیا کہ وہ لائسنسنگ آگاہی کو فروغ دینے اور قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے میں پی ٹی اے کی مکمل مدد کریں گے۔
غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ اور سیکٹر کا تحفظ
شرکاء نے پی ٹی اے کی جانب سے غیر قانونی آپریشنز کو روکنے اور لائسنس یافتہ آپریٹرز کے تحفظ کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہا۔ میٹنگ کے دوران یہ بات واضح کی گئی کہ غیر قانونی انٹرنیٹ سروسز کو روکنے اور سیکٹر کے منظم توسیعی عمل کو یقینی بنانے میں تمام لائسنس ہولڈرز کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ اس اجلاس نے سیکٹر میں شفافیت اور قانونی عمل کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہے جس سے عوام کو معیاری سروسز ملنے کی امید ہے۔
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