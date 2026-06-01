پی ٹی آئ خیبر پختونخوا میں چھ رکنوں کی قیادتی کمیٹی کا قیام

پی ٹی آئ نے صوبائی سطح پر بڑھتے اندرونی اور سیاسی اختلافات کے حل کے لیے اسامہ اسد قیسر کی سرپرستی میں چھ رکنوں پر مشتمل ایک نئی قیادتی کمیٹی بنائی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں چھ رکنوں پر مشتمل ایک قیادتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ اقدام پارٹی کے صوبائی رہنماؤں کے درمیان بڑھتی اندرونی اور سیاسی اختلافات کو مدنظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئ کے خیبر پختونخوا کے صدر جنید خان نے اس کمیٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مقصد پارلیمانی ممبران، پارلیمانی پارٹی اور صوبائی حکومت کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر موجود نااہمیوں اور سیاسی بے ہمیوں کو دور کرنا بھی اس کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ کمیٹی کے سر پر خارق مقام کے سابق قومی اسمبلی اسپیکر اسد قیصر ہیں جن کے زیرِ نگرانی باقی پانچ ممبران شامل ہوں گے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے اسمبلی اسپیکر بابر سلیم سوٹی، پی ٹی آئ کے صوبائی سیکرٹری عام علی اصغر خان، صوبائی وزیرا مینا خان اور اکبر ایوب اور پی ٹی آئ پشاور ریجن کے صدر عاطف خان شامل ہیں۔ اس مجموعی تشکیل سے پارٹی کے اندرونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور فیصلوں کی رفتار بڑھانے کی توقع کی جاتی ہے۔ سرکاری اعلانات کے مطابق یہ کمیٹی پارلیمانی ممبران، پارلیمانی پارٹی اور صوبائی حکومت کے درمیان رابطے کے پل کا کام کرے گی۔ اس کے ذریعے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان، پی ٹی آئ صوبائی صدر اور تحریک تحفظ آئ کے ساتھ مشاورتی مکالمہ بھی ممکن ہوگا۔ پارٹی کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی منظرنامے میں جہاں اختلافات واضح ہو چکے ہیں، اس کمیٹی کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پلیٹ فارم نہ صرف داخلی رائے اختلاف کو حل کرنے میں مدد دے گا بلکہ صوبائی سطح پر حکومتی پالیسیوں کے نفاذ میں بھی معاون ثابت ہوگا.
