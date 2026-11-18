پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور جیل منتقلی کا تفصیلی جائزہ
پی ٹی آئی کے تین سینئر رہنماؤں کو تھری ایم پی او کے تحت گرفتار کر کے جیل منتقل کردیا گیا ہے۔ ایس ایس پی فرحان خان کی کارروائی پر عدالتی اور پولیس کا ردعمل جانیں۔
پی ٹی آئی کے تین اہم رہنماؤں تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور عرفان سلیم کو گذشتہ روز حراست میں لے کر آج انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان کی نگرانی میں کی گئی جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے مین گیٹ پر موجود تینوں رہنماؤں کو گرفتار کیا۔
ایس ایس پی فرحان خان کی کارروائی
گرفتاری سے قبل ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان بار روم میں آئے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے مین گیٹ پر بھاری نفری کے ساتھ انتظار کیا جہاں سے تینوں رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا۔Also readامریکی نیشنل سکیورٹی ایجنسی کا کمپیوٹر نیٹ ورک معطل، کمپس بند
پولیس کے مطابق تینوں رہنماؤں کو تھری ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے پاس تھری ایم پی او آرڈر موجود ہے جس کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔
عدالتی فیصلوں کا تفصیلی جائزہ
انسداد دہشتگردی عدالت نے تینوں رہنماؤں کی ریڈیو حملہ کیس میں درخواست ضمانت خارج کردی تھی جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تاہم انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا تھا۔
اس دوران تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور عرفان سلیم ہائی کورٹ بار روم میں موجود رہے۔ پی ٹی آئی رہنما عبوری ضمانت کے لیے پشاور ہائیکورٹ پہنچے جہاں عدالت نے ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی تھی۔
پشاور ہائی کورٹ کے باہر کھنچاؤ
عدالت کے باوجود ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ پشاور ہائیکورٹ کے مین گیٹ کے باہر موجود رہے۔ بعد ازاں وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے کے لیے بار روم آئے اور ان سے ملاقات کی۔
اس ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ گاڑی میں لے گئے۔ صحافی کے سوال پر ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان نے کہا کہ میرے پاس تھری ایم پی او آرڈر موجود ہے۔
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