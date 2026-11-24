پی پی پی چیئرمین بلوچستان میں عام ورکرز میٹنگ
پی پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے پیپلز سیکرٹریٹ میں عام ورکرز کی میٹنگ کی جہاں قیادت اور مختلف ونگز نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے پیپلز سیکرٹریٹ میں پارٹی کے عام ورکرز کے ساتھ اہم ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔ یہ میٹنگ منگل کی شام کو منعقد ہوئی، جس کی تصدیق ٹیلی ویژن چینل 24NewsHD کی طرف سے رپورٹس کے ذریعے کی گئی۔ اس اجلاس میں پارٹی کی قیادت اور مختلف سطحو کے نمائندوں نے ملکر مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا۔
سیاسی اور تنظیمی بریفنگ کا تفصیلی جائزہ
اس اہم اجلاس میں سینٹ کے چیئرمین مخدوم سیف یوسف رضا گیلانی اور پی پی پی صوبہ پنجاب کے صدر مخدوم سیف احمد محمود نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کو ملک کی موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحال کے بارے میں براہِ راست بریفنگ دی۔ اس دوران پارٹی کی مختلف ونگز کے نمائندوں نے اپنی کارکردگی، درپیش تنظیمی چیلنجز اور دیگر اہم مسائل کو اجلاس کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پارٹی کی موجودہ حالت اور آئندہ کے لیے تجاویز بھی پیش کیں۔Also readSouth Korea: Russian Jets Enter Air Defence Zone
اجلاس میں مختلف ونگز کے رہنماؤں نے اپنے اپنے شعبوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اقلیتی ونگ کے نمائندہ ندیم عامر جیو، خواتین ونگ کی نمائندہ شازا عبید، اور وکلا ونگ کے نمائندہ شیخ غیاث الحق نے اپنی ونگز کی سرگرمیوں اور چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ ان کے علاوہ نوجوانوں کے امور کے ذمہ دار سیف ارشف شاہ، طلباء تنظیم کے سربراہ طاہر خان بوزدار، اور ملتان ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کے نمائندہ کامران اللہ مارل نے بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں اور تنظیمی سطح پر ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات شیئر کیں۔
بلال بھٹو زرداری کی قیادت کا ردعمل اور اقدامات
اجلاس میں بلال بھٹو زرداری نے اپنی ٹیم کی دی گئی تمام تجاویز اور پریشانیوں کو گہری توجہ سے سنا۔ انہوں نے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے ورکرز کو اعتماد میں لیا اور پارٹی کی ایکٹو پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ پارٹی چیئرمین نے محسوس کیا کہ موجودہ صورتحال میں تنظیمی ساخت کو بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام تک پارٹی کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کو سراہا اور مزید محنت کی ترغیب دی۔
اس اہم اجلاس کے دوران پارٹی کے ارکان نے ایک قرارداد بھی منظور کی، جس میں پی پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی طرف سے اٹھائے گئے تمام سیاسی اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ یہ قرارداد پارٹی کی اتحاد اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے، جہاں تمام سطحو کے کارکنان ایک ہی لائحہ عمل پر متفق نظر آتے ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ پارٹی مہم جوئی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گی تاکہ ملک کے استحکام اور عوامی حقوق کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جا سکے۔
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