پی پی پی کا آئین میں ترمیم پر شدید تنقید اور صوبائی حقوق کا تحفظ
پی پی پی لیڈرز نے آئین میں ترمیم کے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے صوبائی خودمختاری کو کمزور کرنے کی کوششوں کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کی قیادت نے آئین میں ترمیم کے حوالے سے جاری بیانات اور تجاویز پر سخت تنقید کی ہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ ریفرنڈم یا عوامی رائے کو آئین میں ترمیم کا ذریعہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں انتباہ جاری کیا ہے کہ صوبوں کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوئی بھی کوشش ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔
پی پی پی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چن اور انچارج پیپلز لیبر بیورو چوہدری منظور احمد نے لاہور کے پیپلز سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سیاسی ری سیٹ اور سیاسی انتقام کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ قومی مؤقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ دیگر جماعتوں کی جانب سے کرپشن اور سسٹم کے کولیپس کی باتیں کرنے والے وزراء دراصل اپنے کابینہ اندر کی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں۔Also readایکسانڈر وانگ کا اعلان: 2027 میں مصنوعی سپر انٹیلی جنس انسانی مستقبل کو بدل دے گی
آئینی ترمیم کے طریقہ کار پر قانونی تحفظات
چوہدری منظور احمد نے آرٹیکل 239 کے تحت آئینی ترمیم کے درست طریقہ کار پر زور دیا، یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کیا ایسا کوئی آرٹیکل موجود ہے جو صوبائی اسمبلی کو آئینی ترمیم کے معاملے میں ویٹو کا اختیار دیتا ہو؟ انہوں نے 1973ء کے آئین کو ایک متفقہ دستاویز قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس کے طے شدہ طریقہ کار کو نظرانداز کر کے کوئی چور دروازہ نہیں بنایا جا سکتا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر صوبائی اسمبلی دو تہائی اکثریت سے کسی قرارداد کو مسترد کر دے تو اسے دوبارہ قومی اسمبلی میں لے جانے کا کوئی قانونی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ 18ویں ترمیم کی منظوری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ اس ترمیم کا مقصد صوبوں کے حقوق کا تحفظ اور وفاق کو مضبوط بنانا تھا، جو آج خیبرپختونخوا اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔
عوامی معاشی حالات اور بلدیاتی نظام کی ضرورت
ندیم افضل چن نے ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی تقریباً 40 فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہونے کی تکلیف دہ حقیقت کو اجاگر کیا، یہ کہتے ہوئے کہ بیوروکریسی کے علاوہ کسی طبقے کے لیے حقیقی اصلاحات سامنے نہیں آ رہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے بنیادی مسائل حل کیے بغیر ایسی بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے گندم کی قیمت چھ ہزار روپے فی من تک پہنچنے اور عام آدمی کی کمر توڑ دینے والی مہنگائی کا ذکر کیا۔ پی پی پی کے رہنماؤں نے زور دیا کہ ملک کو ایک طاقتور اور بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر اختیارات مل سکیں۔
صوبائی خودمختاری اور قومی اتحاد کا تحفظ
چوہدری منظور احمد نے جنوبی پنجاب اور دیگر محروم علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب صرف لاہور یا گلبرگ کا نام نہیں بلکہ اس صوبے کے تمام علاقے اسی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب قومی قیادت مضبوط ہوتی ہے تو وفاق بھی مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ پی پی پی نے سندھ میں وفاقی سوچ کو فروغ دے کر سندھویش جیسے نعروں کی پذیرائی میں کمی لائی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ پی پی پی کسی بحث یا سوال سے نہیں گھبراتی، اصل سوال یہ ہے کہ کون سے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ انہوں نے ماضی کے انتخابی مینڈیٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی وفاق کی جماعت ہے اور اسے کمزور کرنا دراصل وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مضبوط صوبائی مالیاتی کمیشن اور بااختیار بلدیاتی نظام کے ذریعے این ایف سی کے مسائل کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے۔
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