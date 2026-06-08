پی پی پی گیلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پارٹی کے طور پر ظاہر ہوئی

گیلگت بلتستان میں عام انتخابات کے نتائج میں پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے سب سے زیادہ پارٹی کے طور پر ظاہر ہوئی ہے۔ پی پی پی نے اب تک اعلان کردہ نتائج میں 8 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ مسلم لیگ (ن) نے 3 نشستیں جیتی ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے گیلگت بلتستان کے عام انتخابات میں سب سے زیادہ پارٹی کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، غیر سرکاری اور غیر تصدیق شدہ نتائج جو اب تک حاصل ہوئے ہیں۔ ووٹ کاؤنٹنگ اب بھی 24 عام نشستوں پر جاری ہے، جس میں پی پی پی نے 15 حلقوں سے اعلان کردہ نتائج میں 8 نشستیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے 3 نشستیں جیتی ہیں، مجلس وحدت مسلمین (ایم ڈبلیو ایم) نے ایک نشست حاصل کی ہے، جبکہ آزاد امیدواروں نے 5 حلقوں کو اپنے نامزدگی کا دعویٰ کیا ہے۔ ابتدائی نتائج ایک مضبوط کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پی پی پی نے گیلگت بلتستان کے متعدد اہم حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پی پی پی کے امیدوار محمد علی اختر نے 7,670 ووٹوں سے جیت کر نشست حاصل کی، جس نے اسلامی تحریک کے محمد ایوب وزیری کو 6,566 ووٹوں سے شکست دی۔، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ناصر علی خان کامیاب ہوئے اور 6,582 ووٹ حاصل کیے، جبکہ آئی ایس پی کے محمد خان وزیر کو 4,667 ووٹ حاصل ہوئے۔ پی پی پی کے اقبال حسن نے 6,141 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار محسن رضوی کو 4,170 ووٹ حاصل ہوئے۔، جہاں سید جلال شاہ کو 9,613 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار نواز خان نے 8,210 ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ (ن) نے اب تک اعلان کردہ نتائج میں 3 حلقوں کو اپنے نامزدگی کا دعویٰ کیا ہے۔ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار عبدالجہان نے 6,971 ووٹ حاصل کر کے جیت حاصل کی، جبکہ پی پی پی کے نذیر احمد نے 6,758 ووٹ حاصل کیے۔، ایبرہیم سانی نے مسلم لیگ (ن) کے لیے 12,048 ووٹ حاصل کیے، جس نے پی پی پی کے امیدوار ڈاکٹر اشیق حسین کو 9,258 ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار محمد حنیف کو 11,204 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار جمیل احمد نے 7,376 ووٹ حاصل کیے۔ ہر گزٹ بیلٹستان اسمبلی کے لیے 8۔ کاظم نے نشست حاصل کی، جس نے پی پی پی کے سید محمد علی شاہ کو 10,118 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار ناقنام کرام نے 6,390 ووٹ حاصل کیے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار امتیاز الحق کو 5,417 ووٹ حاصل ہوئے۔، آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد کو 7,853 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار عفتاب حیدر کو 7,434 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد کو 8,092 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار انجینئر اسماعیل کو 5,072 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار عبدالہمید کو 12,090 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار ناصر علی خان کو 3,870 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار امام ملک کو 6,664 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار عطا اللہ کو 5,273 ووٹ حاصل ہوئے.
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے گیلگت بلتستان کے عام انتخابات میں سب سے زیادہ پارٹی کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، غیر سرکاری اور غیر تصدیق شدہ نتائج جو اب تک حاصل ہوئے ہیں۔ ووٹ کاؤنٹنگ اب بھی 24 عام نشستوں پر جاری ہے، جس میں پی پی پی نے 15 حلقوں سے اعلان کردہ نتائج میں 8 نشستیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے 3 نشستیں جیتی ہیں، مجلس وحدت مسلمین (ایم ڈبلیو ایم) نے ایک نشست حاصل کی ہے، جبکہ آزاد امیدواروں نے 5 حلقوں کو اپنے نامزدگی کا دعویٰ کیا ہے۔ ابتدائی نتائج ایک مضبوط کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پی پی پی نے گیلگت بلتستان کے متعدد اہم حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پی پی پی کے امیدوار محمد علی اختر نے 7,670 ووٹوں سے جیت کر نشست حاصل کی، جس نے اسلامی تحریک کے محمد ایوب وزیری کو 6,566 ووٹوں سے شکست دی۔، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ناصر علی خان کامیاب ہوئے اور 6,582 ووٹ حاصل کیے، جبکہ آئی ایس پی کے محمد خان وزیر کو 4,667 ووٹ حاصل ہوئے۔ پی پی پی کے اقبال حسن نے 6,141 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار محسن رضوی کو 4,170 ووٹ حاصل ہوئے۔، جہاں سید جلال شاہ کو 9,613 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار نواز خان نے 8,210 ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ (ن) نے اب تک اعلان کردہ نتائج میں 3 حلقوں کو اپنے نامزدگی کا دعویٰ کیا ہے۔ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار عبدالجہان نے 6,971 ووٹ حاصل کر کے جیت حاصل کی، جبکہ پی پی پی کے نذیر احمد نے 6,758 ووٹ حاصل کیے۔، ایبرہیم سانی نے مسلم لیگ (ن) کے لیے 12,048 ووٹ حاصل کیے، جس نے پی پی پی کے امیدوار ڈاکٹر اشیق حسین کو 9,258 ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار محمد حنیف کو 11,204 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار جمیل احمد نے 7,376 ووٹ حاصل کیے۔ ہر گزٹ بیلٹستان اسمبلی کے لیے 8۔ کاظم نے نشست حاصل کی، جس نے پی پی پی کے سید محمد علی شاہ کو 10,118 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار ناقنام کرام نے 6,390 ووٹ حاصل کیے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار امتیاز الحق کو 5,417 ووٹ حاصل ہوئے۔، آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد کو 7,853 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار عفتاب حیدر کو 7,434 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد کو 8,092 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار انجینئر اسماعیل کو 5,072 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار عبدالہمید کو 12,090 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار ناصر علی خان کو 3,870 ووٹ حاصل ہوئے۔ آزاد امیدوار امام ملک کو 6,664 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے خلاف پی پی پی کے امیدوار عطا اللہ کو 5,273 ووٹ حاصل ہوئے
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