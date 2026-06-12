پی پی پی کا بجٹ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ، بائیکاٹ کی افواہیں گردش کر رہی ہیں

پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس میں شرکت کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے لیکن پارٹی نے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ نوید قمر بطور نمائندہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔
اسلام آباد: پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی ) نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، تاہم پارٹی ذرائع نے جمعہ کو اس حوالے سے متضاد بیانات دیے۔ ابتدائی طور پر ذرائع نے بتایا کہ پی پی پی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی نوید قمر اجلاس میں پارٹی کی نمائندگی کریں گے جبکہ باقی ارکان بائیکاٹ میں شامل ہوں گے۔ تاہم بعد میں پارٹی ترجمان نے واضح کیا کہ پی پی پی نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ترجمان کے مطابق پارٹی قومی مفاد میں بجٹ کے عمل کا حصہ رہے گی اور وفاقی بجٹ پر بحث میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس فیصلے کی مزید وضاحت آنے والے دنوں میں پارٹی قیادت کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نوید قمر بجٹ اجلاس میں پی پی پی کے موقف کی نمائندگی کریں گے اور اس دوران حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی کریں گے۔ دوسری جانب پی پی پی کے ترجمان نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے باوجود پارٹی کے کچھ ارکان اجلاس میں شریک ہوں گے اور بجٹ کے عمل میں حصہ لیں گے۔ ترجمان نے زور دیا کہ پی پی پی عوامی مفاد میں اپنی پارلیمانی ذمہ داریاں نبھائے گی اور بجٹ پر اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پی پی پی کی طرف سے بائیکاٹ کی افواہیں اس وقت گردش کر رہی تھیں جب پارٹی نے آئینی ترامیم اور دیگر اہم معاملات پر حکومت سے اختلافات ظاہر کیے تھے۔ تاہم اب پارٹی نے واضح کیا ہے کہ وہ بجٹ کے عمل سے باہر نہیں رہے گی بلکہ اس میں بھرپور شرکت کرے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نوید قمر بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کے مؤثر کردار کے لیے کام کریں گے اور عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کل پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں سامنے آئیں گی.
اسلام آباد: پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، تاہم پارٹی ذرائع نے جمعہ کو اس حوالے سے متضاد بیانات دیے۔ ابتدائی طور پر ذرائع نے بتایا کہ پی پی پی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی نوید قمر اجلاس میں پارٹی کی نمائندگی کریں گے جبکہ باقی ارکان بائیکاٹ میں شامل ہوں گے۔ تاہم بعد میں پارٹی ترجمان نے واضح کیا کہ پی پی پی نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ترجمان کے مطابق پارٹی قومی مفاد میں بجٹ کے عمل کا حصہ رہے گی اور وفاقی بجٹ پر بحث میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس فیصلے کی مزید وضاحت آنے والے دنوں میں پارٹی قیادت کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نوید قمر بجٹ اجلاس میں پی پی پی کے موقف کی نمائندگی کریں گے اور اس دوران حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی کریں گے۔ دوسری جانب پی پی پی کے ترجمان نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے باوجود پارٹی کے کچھ ارکان اجلاس میں شریک ہوں گے اور بجٹ کے عمل میں حصہ لیں گے۔ ترجمان نے زور دیا کہ پی پی پی عوامی مفاد میں اپنی پارلیمانی ذمہ داریاں نبھائے گی اور بجٹ پر اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پی پی پی کی طرف سے بائیکاٹ کی افواہیں اس وقت گردش کر رہی تھیں جب پارٹی نے آئینی ترامیم اور دیگر اہم معاملات پر حکومت سے اختلافات ظاہر کیے تھے۔ تاہم اب پارٹی نے واضح کیا ہے کہ وہ بجٹ کے عمل سے باہر نہیں رہے گی بلکہ اس میں بھرپور شرکت کرے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نوید قمر بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کے مؤثر کردار کے لیے کام کریں گے اور عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کل پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں سامنے آئیں گی
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