پی ڈی ایو ڈو جوبری ہیڈل پلانٹ کے لیے برقی سپلائی لائسنس کی درخواست
پی ڈی ایو ڈو نے جوبری ہیڈل پلانٹ کے لیے صنعتی صارفین کو براہ راست بجلی فراہم کرنے کا لائسنس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، نیپرا نے عوامی تبصروں کی دعوت دی ہے۔
قومی بجلی توانائی ریگولیٹری اتھارٹی ( NEPRA) نے خیبر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ( PEDO) کی جانب سے جوبری ہیڈل پاور پلانٹ کے لیے ایک برقی بجلی سپلائی لائسنس کی درخواست پر عوامی تبصروں کے دورے کا اعلان کیا ہے۔ ریگولیٹر کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق، یہ درخواست مینسہرا ڈسٹرکٹ میں واقع اس پاور پلانٹ سے متعلق ہے جو پہلے سے ہی اپنی پیداوار کا کام شروع کر چکا ہے۔
درخواست کی نوعیت اور لائسنسنگ
نیپرا کے مطابق، PEDO جو پہلے ہی 10.824 میگاواٹ صلاحیت کے اس سہولت کے لیے ایک جنریشن لائسنس کا حامل ہے، اب صنعتی صارفین کو بجلی براہ راست بیچنے کی اجازت کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ درخواست نیپرا ایکٹ کے سیکشن 23E اور نیپرا لائسنسنگ (الیکٹرک پاور سپلائر) ریگولیشنز، 2022 کے ریگولیشن 4 کے تحت جمع کروائی گئی ہے۔Also readJames Talarico & Brianna Shine at Texas Longhorns Game
نیپرا نے واضح کیا ہے کہ درخواست کی رجسٹریشن لائسنس کی منظوری کا ثبوت نہیں ہے۔ ریگولیٹر نے تمام متعلقہ فریقین، دلچسپی رکھنے والوں اور عام عوام کو نوٹس کی شائع ہونے کی تاریخ سے 15 کام کے دنوں کے اندر اندر لائسنس جاری کرنے کے حق یا خلاف اپنی رائے دینے کی دعوت دی ہے۔
پلانٹ کی تکنیکی تفصیلات
جویری پاور پلانٹ، جو بہاولنگ کے تحصیل بافا میں سیران ندی پر واقع ہے، پہلے سے ہی فعال ہے اور بیٹل گرڈ اسٹیشن تک ایک مخصوص 132 کلووولٹ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے قومی گرڈ سے منسلک ہے۔ PEDO کا کہنا ہے کہ موجودہ انفراسٹرکچر کا استعمال کرتے ہوئے تجویز کردہ صنعتی صارفین کے ساتھ براہ راست سپلائی کے انتظامات اور ویلنگ میکانزم قائم کیے جا سکتے ہیں۔
اس ادارے نے مزید وضاحت کی کہ انٹرفیس اور دیگر تکنیکی تبدیلیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سہولیات پہلے ہی موجود ہیں۔ یہ منصوبہ صوبائی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت نے مکمل کیا تھا، جس کا تخمینہ تقریباً 3.8 ارب روپے لگایا گیا تھا۔
مالیاتی اثرات اور قومی توانائی
یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سالانہ 71.1 گیگا واٹ گھنٹے بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی مدد سے خیبر پختونخوا کو پی ایس ای سی او کے ساتھ پاور پورچیز ایگریمنٹ کے تحت سالانہ تقریباً 405 ملین روپے کمائی کی امید ہے، جو صوبائی خزانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔
پاکستان کی توانائی کی حکمت عملی میں ہائیڈرو پاور ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کے مطابق، ملک میں تقریباً 64,000 میگاواٹ کی شناخت شدہ ہائیڈرو پاور صلاحیت موجود ہے، لیکن اب تک صرف تقریباً 11,000 میگاواٹ ہی استعمال کیا گیا ہے۔
آئندہ اقدامات اور رجسٹریشن
انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان کے تحت 2030-31 تک ہائیڈرو پاور میں 13.7 گیگا واٹ کا اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس سے قومی بجلی کی مرمت میں اس کا حصہ 28 فیصد سے بڑھ کر 33 فیصد ہونے کی توقع ہے۔
تفصیلی درخواست نیپرا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ریگولیٹر نے بتایا کہ تبصرے نیپرا ٹاور، جی 5/1 (ایسٹ)، اسلام آباد میں رجسٹرار آفس کو جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ عمل شفافیت کو یقینی بناتا ہے اور عوام کو توانائی کے شعبے میں ہو رہی تبدیلیوں میں حصہ لینے کا موقع دیتا ہے۔
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