چارسدہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی شہید

چارسدہ کے اتمنزئی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے مشہور مذہبی شخصیت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی شہید ہو گئے، دو پولیس اہلکار زخمی۔
چارسدہ کے اضلاع میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں نامعلوم مسلح افراد نے مشہور مذہبی شخصیت، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی کو اتمنزئی علاقے میں بدھ کی صبح گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، پولیس نے بتایا کہ حملہ آور جرم کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ اس واقعہ میں دو نفری پر مامور پولیس اہلکار وں کی حالت تشویشناک ہے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے مولانا ادریس ترنگزئی کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ چارسدہ کے ایک اسپتال نے بعد میں ان کی موت کی تصدیق کی۔ جائے وقوعہ سے جاری ویڈیو فوٹیج میں ایک سفید ہونڈا ہیچ بیک کار دکھائی دے رہی ہے جس کی عقب کی ونڈشیلڈ بری طرح ٹوٹ گئی ہے اور اس پر گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ فائرنگ کے بعد جائے وقوعہ کے قریب لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور راہگزروں اور پولیس اہلکار وں نے واقعے کے بعد کے منظر کو ریکارڈ کیا۔ یہ واقعہ مسلم ماڈل اسکول کے قریب ایک مصروف سڑک پر پیش آیا، جہاں رہائشیوں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے تعینات سیکیورٹی فورسز کو تعاون کیا۔ دو زخمی اہلکار، جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے، کو فوری طور پر قریبی طبی سہولت پر منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک بزدلانہ حملہ ہے جو خوارج نے مشہور مذہبی اسکالر شیخ محمد ادریس ترنگزئی پر اتمنزئی، چارسدہ میں کیا۔ اس سے قبل، 4 نومبر 2025 کو، جمعیت علماء اسلام ( جے یو آئی ) کے ایک سینئر رہنما مولانا عبد السلام کو چارسدہ میں ایک نشانہ بننے والے حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ حملہ ہنیف پیٹرول پمپ کے قریب، منڈانی- تخت بھائی روڈ پر منڈانی پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا، جب نامعلوم مسلح افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر عالم دین پر فائرنگ کر کے انہیں موقع پر ہی شہید کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مولانا ادریس ترنگزئی کی شہادت نے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ان کی وفات سے مذہبی حلقوں میں گہرے صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مولانا ادریس ترنگزئی ایک برجستہ عالم دین اور مبلغ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی دینی تعلیمات کے پرچار میں گزاری اور ہزاروں لوگوں کو دین کی رہنمائی کی۔ ان کی شہادت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ واقعہ ملک میں بڑھتی ہوئی ناامنی اور دہشت گردی کی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس واقعہ کی فوری تحقیقات کرے اور ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائیں اور ملک میں امن و امان قائم کرنے میں حکومت کو تعاون کریں۔ مولانا ادریس ترنگزئی کی شہادت کے بعد، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گشتیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کا آغاز کر دیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوش سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ دہشت گردی ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے تمام شعبوں کے لوگوں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنا ہوگا اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہوگا۔ مولانا ادریس ترنگزئی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی دینی خدمات کا لوہا پگھلے گا۔ ان کی شہادت ایک مثال ہے جو آنے والی نسلوں کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے प्रेरित کرتی رہے گی.
چارسدہ کے اضلاع میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں نامعلوم مسلح افراد نے مشہور مذہبی شخصیت، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی کو اتمنزئی علاقے میں بدھ کی صبح گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، پولیس نے بتایا کہ حملہ آور جرم کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ اس واقعہ میں دو نفری پر مامور پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے مولانا ادریس ترنگزئی کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ چارسدہ کے ایک اسپتال نے بعد میں ان کی موت کی تصدیق کی۔ جائے وقوعہ سے جاری ویڈیو فوٹیج میں ایک سفید ہونڈا ہیچ بیک کار دکھائی دے رہی ہے جس کی عقب کی ونڈشیلڈ بری طرح ٹوٹ گئی ہے اور اس پر گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ فائرنگ کے بعد جائے وقوعہ کے قریب لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور راہگزروں اور پولیس اہلکاروں نے واقعے کے بعد کے منظر کو ریکارڈ کیا۔ یہ واقعہ مسلم ماڈل اسکول کے قریب ایک مصروف سڑک پر پیش آیا، جہاں رہائشیوں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے تعینات سیکیورٹی فورسز کو تعاون کیا۔ دو زخمی اہلکار، جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے، کو فوری طور پر قریبی طبی سہولت پر منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک بزدلانہ حملہ ہے جو خوارج نے مشہور مذہبی اسکالر شیخ محمد ادریس ترنگزئی پر اتمنزئی، چارسدہ میں کیا۔ اس سے قبل، 4 نومبر 2025 کو، جمعیت علماء اسلام (جے یو آئی) کے ایک سینئر رہنما مولانا عبد السلام کو چارسدہ میں ایک نشانہ بننے والے حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ حملہ ہنیف پیٹرول پمپ کے قریب، منڈانی- تخت بھائی روڈ پر منڈانی پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا، جب نامعلوم مسلح افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر عالم دین پر فائرنگ کر کے انہیں موقع پر ہی شہید کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مولانا ادریس ترنگزئی کی شہادت نے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ان کی وفات سے مذہبی حلقوں میں گہرے صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مولانا ادریس ترنگزئی ایک برجستہ عالم دین اور مبلغ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی دینی تعلیمات کے پرچار میں گزاری اور ہزاروں لوگوں کو دین کی رہنمائی کی۔ ان کی شہادت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ واقعہ ملک میں بڑھتی ہوئی ناامنی اور دہشت گردی کی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس واقعہ کی فوری تحقیقات کرے اور ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائیں اور ملک میں امن و امان قائم کرنے میں حکومت کو تعاون کریں۔ مولانا ادریس ترنگزئی کی شہادت کے بعد، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گشتیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کا آغاز کر دیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوش سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ دہشت گردی ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے تمام شعبوں کے لوگوں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنا ہوگا اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہوگا۔ مولانا ادریس ترنگزئی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی دینی خدمات کا لوہا پگھلے گا۔ ان کی شہادت ایک مثال ہے جو آنے والی نسلوں کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے प्रेरित کرتی رہے گی
چارسدہ مولانا ادریس ترنگزئی شہادت فائرنگ پولیس اہلکار خوارج جے یو آئی دہشت گردی اسلام مذہبی رہنما