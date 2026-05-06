چارسادہ میں مولانا محمد ادریس کے قتل کے مقدمے میں قابل توجه ترقیات، ایک مشکوک شخص کی شناخت

چارسادہ میں مولانا محمد ادریس کے قتل کے مقدمے میں پولیس نے قابل توجه ترقیات حاصل کی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹج نے مشکوک افراد کی پیروی میں مدد کی، جبکہ مولانا کے ڈرائیور کی گواہی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ موبائل فون ڈیٹا کا تجزیہ جاری ہے اور حکومتی ادارے ماردن علاقے میں پہلے سے ہی قابل ذکر مقدموں میں شامل مشکوک افراد سے تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بلوچستان میں لیفٹننٹ کرل خالد حسین نے شہادت حاصل کی ہے۔
چارسادہ : مولانا محمد ادریس کے قتل کے مقدمے میں تحقیق ی ٹیم نے قابل توجه ترقیات حاصل کی ہیں، جبکہ پولیس نے ایک مشکوک شخص کی شناخت کر لی ہے اور حملہ کرنے والوں کی تصاویر بھی حاصل کی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، سی سی ٹی وی فوٹج نے واقعے سے جڑے افراد کی پیروی میں کلیدی کردار ادا کیا، جس سے حکومت نے ایک منجور تنظیم سے منسلک مشکوک نیٹ ورک کو محدود کرنے میں مدد ملی۔ پولیس نے مولانا کے ڈرائیور کی گواہی بھی ریکارڈ کی ہے، جو جاری تحقیق کا حصہ ہے۔ جریمہ گاہ سے جمع کردہ موبائل فون ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، جبکہ متعلقہ اداروں سے فنی مدد بھی مانگی گئی ہے۔ حکومتی ادارے مزید ماردن علاقے میں پہلے سے ہی قابل ذکر مقدموں میں شامل مشکوک افراد سے ممکنہ تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تحقیق ی ٹیم نے مولانا محمد ادریس کے گاڑی کی پیروی کرنے والے افراد کا نقشہ بنانا شروع کر دیا ہے، جبکہ شناخت شدہ مشکوک شخص کی پس منظر کی تصدیق جاری ہے۔ قانون افزائی کے ادارے اب بھی جائزہ لے رہے ہیں اور بڑھ رہا ہے، جبکہ وہ منسلک نیٹ ورک کو خاتم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو منسلک قتل کے پیچھے ہے۔ بلوچستان میں ایک اور واقعے میں لیفٹننٹ کرل خالد حسین نے شہادت حاصل کی ہے.
