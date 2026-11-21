چارسدہ میں کھیلوں کی حوصلہ افزائی اور غیر قانونی کان کنی کے خلاف سخت کارروائی
حکومت خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے چارسدہ میں یavlins festival کے موقع پر غیر قانونی کان کنی سے حاصل شدہ آمدنی افغانستان بھیجنے کا الزام عائد کیا ہے۔
خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے چارسدہ میں یavlins پھینکنے کے میلے سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے محنت جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ صوبائی حکومت تمام اضلاع میں کھیلوں کے میدانوں کی ترقی اور بحالی کے لیے پرعزم ہے تاکہ نوجوانوں کو اپنے ہنر کو نمایاں کرنے کے مواقع میسر آسکیں۔
غیر قانونی کان کنی سے آمدنی افغانستان منتقل
گورنر نے سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی سونے کی کان کنی سے حاصل ہونے والی قابل ذکر آمدنی کو افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے جہاں اسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صوبے میں غیر قانونی کان کنی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس حوالے سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔Also readGirls harassed as Karachi Eat Festival marred by chaos
انہوں نے مزید بتایا کہ مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو خیبرپختونخوا میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ کان کنی کے معاملات کو قانونی دائرے میں لانے سے صوبہ اپنے قدرتی وسائل سے مکمل فائدہ اٹھا سکے گا اور اس کے نتیجے میں صوبے کی معیشت مضبوط ہوگی۔
سیاسی حلقوں اور سیکیورٹی کی صورتحال
فیصل کریم کنڈی نے جی یو آئی (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی سیاسی قیادت کا احترام کرتے ہیں اور اگر انہیں کسی سیکیورٹی خطرے کا سامنا ہے تو مناسب انتظامات فراہم کیے جانے چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر رول کے نفاذ کے بعد عوام کی سہولت کاری کا عمل تیز ہو گیا ہے۔
صوبے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے گورنر نے دعویٰ کیا کہ 2013 میں پی ٹی آئی حکومت کو امن پسند خیبرپختونخوا سونپا گیا تھا اور اگر پارٹی دہشت گردی کے خلاف زیادہ سنجیدہ ہوتی تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشنز کی تعریف بھی کی۔
نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور مستقبل کے اقدامات
گورنر نے خیبرپختونخوا کے نوجوانوں میں جاتے ہوئے کہا کہ ان میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں اور انہیں کامیابی کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر دہشت گردی کے متاثرہ علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو بحال کرنا ایک اہم مرحلہ ہے جو معاشرے کو مثبت سمت میں لے جائے گا۔
یہ اقدامات اس حقیقت کی روشنی میں لیے جا رہے ہیں کہ مصطنگ میں دو بڑی سیکیورٹی آپریشنز میں 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ گورنر کا ماننا ہے کہ ان تمام کوششوں کا مشترکہ مقصد صوبے میں استحکام برقرار رکھنا اور شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ صوبائی حکومت کا اصرار ہے کہ قانونی فریم ورک کے تحت وسائل کے استعمال سے معاشی بہتری لانے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو منفعل کرنے کے منفی رجحانات کو روکا جا سکے گا۔
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