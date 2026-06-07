چار پولیس افسران شہید، 20 سے زائد سیکیورٹی افسران زخمی

آزاد جموں و کشمیر میں پولیس افسران پر حملہ، انسپکٹر جنرل نے شدید مذمت کی، شہید ہونے والے افسران کے لیے شہادتیں پیش کیں۔
چار پولیس افسران شہید ہو گئے اور 20 سے زائد سیکیورٹی افسران زخمی ہو گئے جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جی اے ایس سی) سے منسلک مسلح عناصر نے گولیاں چلا دیں۔ ایچ جی کے انسپکٹر جنرل پولیس نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مسلح عناصر نے ایک احتجاج کے لئے جمع ہونے کے لئے بے نقاب ہو کر پولیس افسران پر گولیاں چلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک امن پسند سیاسی مظاہرے کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم دہشت گردی کا عمل تھا۔ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ مسلح حملہ آوروں نے صرف پولیس اہلکاروں پر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ ایک طبی مرکز پر بھی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رavalakot کے کمبائنڈ میڈیکل ہسپتال پر حملہ کرنا شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح گروہوں کو آزاد کشمیر کے امن اور اس کے شہریوں کی سلامتی کے لئے بے نقاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ شہید ہونے والے افسران کے لیے انسپکٹر جنرل نے شہادتیں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر پولیس شہید ہونے والے افسران کی Families کے ساتھ کھڑی ہے۔ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ زخمی افسران کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں طبی علاج مل سکتا ہو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ریاست کی حکمرانی، عوامی آرڈر اور شہریوں کی حفاظت پر کوئی جھگڑا نہیں ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا.
چار پولیس افسران شہید ہو گئے اور 20 سے زائد سیکیورٹی افسران زخمی ہو گئے جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جی اے ایس سی) سے منسلک مسلح عناصر نے گولیاں چلا دیں۔ ایچ جی کے انسپکٹر جنرل پولیس نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مسلح عناصر نے ایک احتجاج کے لئے جمع ہونے کے لئے بے نقاب ہو کر پولیس افسران پر گولیاں چلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک امن پسند سیاسی مظاہرے کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم دہشت گردی کا عمل تھا۔ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ مسلح حملہ آوروں نے صرف پولیس اہلکاروں پر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ ایک طبی مرکز پر بھی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رavalakot کے کمبائنڈ میڈیکل ہسپتال پر حملہ کرنا شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح گروہوں کو آزاد کشمیر کے امن اور اس کے شہریوں کی سلامتی کے لئے بے نقاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ شہید ہونے والے افسران کے لیے انسپکٹر جنرل نے شہادتیں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر پولیس شہید ہونے والے افسران کی Families کے ساتھ کھڑی ہے۔ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ زخمی افسران کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں طبی علاج مل سکتا ہو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ریاست کی حکمرانی، عوامی آرڈر اور شہریوں کی حفاظت پر کوئی جھگڑا نہیں ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا
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