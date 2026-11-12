چاغی میں کان کنی کا معاہدہ: آئیون ہو مائنز اور ماڑی منرلز نے تانبے کی تلاش کا سائن اپ کیا
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں آئیون ہو مائنز اور ماڑی منرلز کے درمیان بلوچستان کے چاغی میں تانبے اور سونے کی تلاش کا معاہدہ ہوا۔
بلوچستان کے ضلع چاغی میں تانبے اور سونے کے ذخائر کی تلاش کے لیے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے موقع پر دو بین الاقوامی اور مقامی کمپنیوں نے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آئیون ہو مائنز اور ماڑی منرلز کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت دونوں فریق مل کر معدنی وسائل کی موجودگی کا جائزہ لیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس تاریخی تقریب میں شرکت کر کے دونوں کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ دستخطوں کی تقریب کو سرکاری حیثیت دی۔
معاہدے کی تفصیلات اور منصوبے
اس معاہدے کا مرکزی مقصد چاغی ڈویژن میں تانبے اور سونے کے ممکنہ ذخائر کی تلاش ہے۔ دونوں کمپنیاں آئیون ہو مائنز اور ماڑی منرلز مل کر علاقے میں معدنی وسائل کی صلاحیت کا احاطہ کرنے والے ایک جامع جائزے کا اہتمام کریں گی۔ یہ اقدام پاکستان کے معدنی ذخائر کی غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کے نئے دروازے کھولتا ہے۔Also readبزنس مینز پروگریسو پینل نے ای یو جی کی صدارتی امیدوار کے نامے کی بے الشرط حمایت کا اعلان
علی پرویز ملک کے تحت قائم وفاقی وزارت پیٹرولیم نے اس موقع پر واضح کیا ہے کہ یہ معاہدہ صوبہ بلوچستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ ضلع چاغی میں موجود یہ ذخائر مستقبل میں ملک کی صنعتی ضروریات کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کمپنیوں کا یہ قدم مقامی معاشی سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔
بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے دوران وفاقی وزیر پیٹرولیم نے عالمی سطح کی متعدد کثیر القومی کمپنیوں کے سربراہان سے اہم مذاکرات کیے۔ بیرک کارپوریشن کے چیئرمین جان تھورنٹن نے وزیر پیٹرولیم سے ملاقات میں پاکستان میں اپنے طویل مدہ ریکارڈ اور مثبت تعلق کا جائزہ لیا۔ جان تھورنٹن نے کہا کہ پاکستان کا دورہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہے اور یہ کمپنی کے ملک کے ساتھ مسلسل روابط کی عکاسی ہے۔
برطانیہ کی ایک اور مائننگ اور انجینئرنگ کمپنی وئیر کے چیف ایگزیکٹو اینڈریو نیلسن نے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں ریکوڈک کے ساتھ ساتھ دیگر معدنی منصوبوں میں بھی اپنی شمولیت بڑھانے کی خواہاں ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے معدنی سیاحت کے مواقع کو بڑھانے کے لیے حوصلہ مند ہیں۔
دیگر عالمی دلچسپیاں اور مستقبل
عالمی کمپنی ٹریفگورا کی ہیڈ آف میٹلز اینڈ منرلز (مینا) ابراہیم الجزار نے بھی وزیر پیٹرولیم سے بات چیت کی۔ ٹریفگورا نے پاکستان کے زنک اور بیرایٹ منصوبوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی ایل پی جی، بانڈڈ اسٹوریج اور ریفائنری کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں بھی مصروف ہے۔
اسی طرح ترکیہ کی کمپنی چالک ہولڈنگ کے چیف ایگزیکٹو مصطفیٰ آکسوئے سے بھی ملاقات ہوئی۔ رابرٹ فریڈلینڈ کی قیادت میں آئیون ہو مائنز کے وفد سے ہونے والی بات چیت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عالمی کمپنیوں کی دلچسپی پاکستان کے معدنی وسائل میں اضافہ ہو رہی ہے۔ علی پرویز ملک نے اس فورم کو سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔
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