چاند پر پلاٹ بیچنے کا کاروبار: ایک انوکھا خواب جو حقیقت بن گیا

ایک امریکی شہری نے 1980 میں چاند پر پلاٹ بیچنے کا کاروبار شروع کیا، جس سے وہ کروڑ پتی بن گیا۔ یہ کہانی انوکھے طریقے سے دولت کمانے اور خلا میں جائیداد کے دعووں کے بارے میں ہے۔
تصور کیجیے کہ ابھی آپ کی طلاق ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی جائیداد ہوتی جسے کرائے پر دے کر کچھ پیسے کما لیتا۔ ایسے میں آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے: 'میں چاند بیچ دوں گا!' کیا یہ بات ہضم ہو رہی ہے؟ لیکن یہی وہ خیال تھا جس نے 1980 میں امریکی شہری ڈینس ہوپ کی زندگی بدل دی اور وہ چاند پر پلاٹ بیچ کر کروڑ پتی بن گئے۔ آئیے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سب کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔\کئی سال پہلے، ڈینس ہوپ نے خبر رساں
ادارے وائس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ لائبریری گئے اور انھوں نے 1967 کی آؤٹر سپیس ٹریٹی نکالی۔ اقوام متحدہ کی اس دستاویز میں کیا لکھا ہے؟ اس بین الاقوامی معاہدے کے مطابق خلا تمام انسانیت کی مشترکہ ملکیت ہے، 'مجموعی انسانی ورثہ'۔ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں کہ وہ اس پر علاقائی خودمختاری کا دعویٰ کرے۔ معاہدے کے آرٹیکل 2 میں خاص طور پر لکھا ہے کہ چاند اور فلکی نظام میں موجود دیگر سیاروں اور ستاروں پر قبضہ کر کے یا کسی بھی دوسری طریقے سے ملکیت کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں۔ ڈینس ہوپ نے اس کی تشریح کچھ یوں کی کہ اگر یہ سب کا ہے تو یہ کسی کا نہیں۔ کوئی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا تو کیا کوئی فردِ واحد بھی اس پر دعویٰ نہیں کرسکتا؟ ہوپ نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا 'یہ ایسی زمین تھی جس کا کوئی مالک نہیں تھا۔' ہوپ نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا اور سوچا کہ چاند پر زمین کے پلاٹ بیچنا منافع بخش ہو سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ اس پر حق کیسے جمایا جائے۔ اس کے لیے ایک بار پھر، ہوپ نے ایک قانونی خلا یا یوں کہیے کہ اقوام متحدہ کی 'خاموشی' کا فائدہ اٹھایا۔ انھوں نے اقوامِ متحدہ کو ایک نوٹس بھیجا جس میں چاند، شمسی نظام میں شامل آٹھوں سیاروں اور ان کے چاندوں پر ملکیت کا دعویٰ کیا گیا۔ اس نوٹس میں انھوں نے واضح طور پر بتایا کہ وہ ان املاک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیچنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا کہ اگر اقوام متحدہ کو اس پر کوئی قانونی اعتراض ہے تو انھیں اس سے آگاہ کیا جائے۔\اس کے بعد سے ڈینس صرف چاند پر ہی نہیں بلکہ مریخ، زہرہ اور عطارد پر بھی 'پلاٹ' بیچتے آ رہے ہیں۔ ان سے زمیں خریدنے والوں میں ہالی ووڈ کے ستارے، سابق امریکی صدور بشمول رونالڈ ریگن اور جمی کارٹر کے علاوہ ہلٹن اور میریٹ جیسی بڑی ہوٹل چینز بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بُش کے پاس بھی چاند پر ایک پلاٹ موجود ہے۔ ڈینس ہوپ نے 2007 میں بی بی سی کو بتایا تھا کہ وہ روزانہ اوسطاً 1500 پراپرٹیز فروخت کرتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ وہ چاند پر کسی بھی پلاٹ کی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے چاند کے نقشے پر انگلی رکھ دیتے ہیں۔ 'یہ کوئی سائنسی طریقہ تو نہیں لیکن اس میں مزہ آتا ہے۔' اور بظاہر یہ جتنا مزے کا کام ہے اتنا ہی منافع بخش بھی۔ اس کاروبار سے ڈینس اب تک تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کما چکے ہیں۔ ان کے مطابق 1995 کے بعد سے یہی ان کا واحد پیشہ ہے۔ وائس سے بات کرتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ کم سے کم ایک ایکڑ زمین خریدی جا سکتی ہے۔ ڈینس کے مطابق سب سے بڑی پراپرٹی جو کوئی شخص خرید سکتا ہے وہ 'براعظم کے سائز' کا پلاٹ ہے۔ یہ 53 لاکھ 32 ہزار 740 ایکڑ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی قیمت ایک کروڑ 33 لاکھ 31 ہزار ڈالر ہے۔ ڈینس ہوپ کے مطابق دنیا کی 1800 بڑی کمپنیاں ان سے مخصوص مقاصد کے لیے زمین خرید چکی ہیں، جن میں ہلٹن اور میریٹ کی چینز بھی شامل ہیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کام کرے گا یا پھر چاند پر زمینیں خریدنے والوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ ایک دن ان کی 'جائیداد' ان سے چھین نہیں لی جائے گی۔ ڈینس ہوپ اور دیگر 'مالکان' کا بھی یہی سوال تھا اور انھوں نے اس کا ایک حل نکالا۔ ڈینس نے بتایا کہ ان سب نے مل کر ایک جمہوری ملک قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جسے وہ 'گیلیکٹک گورنمنٹ' کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 'اس وقت دنیا کے 30 ممالک سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک ہمیں تسلیم کریں، کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے رکن بنیں۔' بی بی سی ان کے دعوؤں کی آزادانہ طور تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ جب چلی کے ایک شہری نے ایک ڈالر میں چاند خریدا ڈینس انسان کے چاند پر قدم رکھنے کے بارے میں سوچنے سے بھی بہت پہلے سے فلکی نظام میں سیاروں کی ملکیت کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں۔ 1936 میں ڈین لنزے نے نہ صرف چاند بلکہ تمام خلا میں موجود تمام چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا اور انھیں اس وقت ان کی خرید کے لیے پیشکشیں موصول ہوئیں۔ ایسا ہی ایک دعویٰ ہینارو گاہاردو ویرے نے بھی کیا تھا
چاند پلاٹ کاروبار جائیداد ڈینس ہوپ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
افغانستان :بگرام ایئربیس امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال رہنے والا سب سے بڑا فوجی اڈہافغانستان میں بگرام ایئربیس امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال رہنے والا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے، جو 1980 کی دہائی میں سابق سویت یونین نے تعمیر کیا تھا،بگرام
Read more »
1980-88 کی ایران اورعراق جنگ میں ہلاک31 فوجیوں کی باقیات کا تبادلہعراق اور ایران نےدونوں ممالک کے درمیان 1980-1988 کی جنگ میں ہلاک شدہ 31 فوجیوں کی باقیات کا تبادلہ کیا ہے۔چارعشرے قبل جنگ آزما ہونے والے دونوں پڑوسی ممالک اب
Read more »
فضائی آلودگی کے باعث 40 برس میں کروڑوں اموات ہونے کا انکشاف1980 سے 2020 کے درمیان عالمی سطح پر 13 کروڑ 50 لاکھ اموات واقع ہوئیں، تحقیق
Read more »
اداکارہ بابرہ شریف نے زندگی کی 70 بہاریں دیکھ لیں1970 اور 1980 کی دہائیوں میں وہ پاکستان کی صف اول کی اداکاراؤں میں شامل ہوئیں
Read more »
اجے دیوگن کی سنگھم اسٹائل میں انٹری؛ فلم ’ریڈ ٹو‘ کا پوسٹر جاریفلم ریڈ 2018 میں ریلیز ہوئی تھی جو 1980 کے سچے واقعے پر مبنی تھی
Read more »
نیتو کپور نے رشی کپور کیساتھ منگنی کی یادگار تصویر شیئر کردینیتو اور رشی کپور 22 جنوری 1980 کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے
Read more »