چاچا کرکٹ کا گھریلو میدانوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

پاکستان کے مشہور کرکٹ چیئر لیڈر عبدالجلیل (چاچا کرکٹ) نے اعلان کیا ہے کہ لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف تیسرا ون ڈے ان کا آخری گھریلو میچ ہوگا۔ وہ 77 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن انگلینڈ کے دورے پر ایک آخری بار بیرون ملک ٹیم کی حمایت کریں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فلاحی کام اور کرکٹ میوزیم قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
پاکستان کے سب سے مشہور کرکٹ چیئر لیڈر عبدالجلیل ، جو چاچا کرکٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں گھریلو میدانوں پر پاکستان کی حمایت کرنے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کا آخری گھریلو میچ لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل ہوگا، جو کہ 2 اپریل 2025 کو کھیل ا جائے گا۔ 77 سالہ چاچا کرکٹ نے کہا کہ وہ اب بھی اس موسم گرما میں پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے دوران ایک آخری بیرون ملک اسائنمنٹ کے طور پر اسٹینڈز سے ٹیم کی حمایت کرنے کے لیے سفر کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مشن ہمیشہ پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینا اور کھیل کے ذریعے خوشی پھیلانا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ فلاحی کاموں میں مشغول ہونے اور اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں ایک میوزیم قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں وہ کئی دہائیوں میں جمع کی گئی کرکٹ یادگاری اشیاء کو محفوظ کریں گے۔ چاچا کرکٹ نے پہلی بار 1968-69 میں انگلینڈ کے دورہ پاکستان کے دوران لاہور میں ایک میچ دیکھا تھا اور بعد میں وہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک مانوس چہرہ بن گئے۔ ان کی سبز قمیض اور ٹوپی نے انہیں پاکستانی کرکٹ کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے حامیوں میں سے ایک بنا دیا، جبکہ بین الاقوامی میچوں میں ان کی موجودگی نے کرکٹ کی دنیا بھر میں ان کی تعریف حاصل کی۔ ان کی سب سے قیمتی یادوں میں 1986 میں شارجہ میں جاوید میانداد کا بھارت کے خلاف آخری گیند پر چھکا اور 2017 میں اوول میں چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح شامل ہے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف تلخ شکستوں کو بھی یاد کیا، جن میں 2011 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں موہالی میں پاکستان کی شکست اور 2024 کے ٹی20 ورلڈ کپ میں نیویارک میں شکست شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان کی بین الاقوامی کرکٹ میں مشکلات کے باوجود، وہ پر امید ہیں کہ مستقبل میں قسمت بدل جائے گی۔ چاچا کرکٹ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کرکٹ کی محبت اور اپنے ملک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ ہمیشہ اسٹیڈیم میں موجود رہتے تھے، چاہے پاکستان جیت رہا ہو یا ہار رہا ہو، اور ان کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا۔ ان کی موجودگی نہ صرف پاکستانی شائقین کے لیے بلکہ مخالف ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے فرائض کو پوری دیانتداری سے ادا کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ دوسرے کاموں پر توجہ دیں۔ ان کا خواب ہے کہ وہ سیالکوٹ میں ایک کرکٹ میوزیم قائم کریں جہاں نوجوان نسل کرکٹ کی تاریخ کو جان سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرے.
