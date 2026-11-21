چاہنا مارکیٹ میں بچی کا نالے میں گرنے کا واقعہ، دکانداروں کا نوٹس لینے کا مطالبہ
کالج روڈ چاہنا مارکیٹ میں تعمیراتی کام کے دوران بچی کا کھلے نالے میں گرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے جس پر اسسٹنٹ کمشنر اختر ملک نے نوٹس لے لیا۔
پنجاب کے کالج روڈ پر واقع چاہنا مارکیٹ میں فٹ پاتھوں کی نئی تعمیر کے دوران ایک خطرناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شاپنگ کے لیے آئی خاتون اور اس کی معصوم بچی ملبے سے الجھ کر گر گئیں۔ بچی ماں کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی کھلے نالے میں جاگری اور گہرے پانی میں ڈوبنے سے بال بال بچ سکی، جبکہ اس واقعے کے بعد علاقے کے دکانداروں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔
تعمیراتی کام کے دوران بچی کا نالے میں گرنے کا واقعہ
اسسٹنٹ کمشنر سٹی اختر ملک کو اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا اور اپنی ٹیم کو موقع پر بھیجا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں کھلے نالوں کے اردگرد نہ ہی کوئی حفاظتی باڑ لگی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ربن کھینچی گئی ہے جس کی وجہ سے عوام کی جان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔Also readخارش کی جلد کو تازہ رکھنے کے لیے پتھریلا برآمدہ، پھل اور سبزیاں
راہ گیر اور دکانداروں کی پھرتی سے بچی کی جان بچائی گئی
واقعے کے دوران ایک راہ گیر نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بچی کو نالے میں ڈوبنے سے بچایا اور اسے باہر نکالا۔ اس کے بعد مقامی دکانداروں نے بچی کے کپڑے صاف کروائے اور اسے آرام پہنایا، جس کے بعد ماں اور بچی وہاں سے چلے گئے۔ تاہم، یہ واقعہ عوامی حلقوں میں شدید بے چینی اور غم و غصے کا باعث بنا ہوا ہے۔
دکانداروں کی جانب سے کام کے انداز پر شدید برہمی
کالج روڈ چاہنا مارکیٹ کے دکانداروں نے تعمیراتی کام کے انداز پر سخت پریشانی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری نوٹس لے۔ ان کا کہنا ہے کہ کام کرنے والے عملے نے ملبہ اور نالوں سے نکالا جانے والا کوڑا کرکٹ وہیں پھینک دیا جس سے سڑک کے فٹ پاتھوں کو توڑنے والی نئی تعمیر کا کام رک گیا ہے۔
انتظامیہ کی جانب سے موقع کا معائنہ اور کارروائی
واقعے کی اطلاعات کی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی اختر ملک کی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچیں اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ تعمیراتی کام کے دوران ہونے والی سستی اور حفاظتی تدابیر کی عدم موجودگی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تاہم، دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کی گئی۔
عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات
چاہنا مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ نے فوری اقدامات نہ کیے تو وہ احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں براہِ راست مداخلت کریں اور عوامی مقامات پر حفاظتی تدابیر کو لازمی قرار دیں۔ تاخیر کی صورت میں ان کا کہنا ہے کہ وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کریں گے۔
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