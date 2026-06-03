چترال اسکاؤٹس پولو ٹورنامنٹ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں 4-1 سے کامیابی

چترال میں پرEO شندور پولو ٹورنامنٹ 2026 کا فائنل میچ منعقد ہوا جس میں چترال اسکاؤٹس اے نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال لیویز اے کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے name کرلیا۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں کی بہترین کارکردیں اور تماشائیوں کا بھرپور حمایت دیکھنے میں آیا۔ مہمان خصوصی نے انعامات کی توزیع کے ساتھ ساتھ نقد انعامات کا اعلان بھی کیا۔ میرے طور پر پیراگلائیڈنگ کا مظاہرہ میڈن رونق بڑھانے میں مددgarh۔ مقامی義举صابین نے معاشی مشکلات کے باوجود اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے کردار ادا کیا۔
چترال میں پرEO شندور پولو ٹورنامنٹ 2026 کا فائنل میچ منعقد ہوا جس میں چترال اسکاؤٹس اے نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال لیویز اے کو 4-1 سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ میچ میں دلچسپی کے حامل مقابلے دیکھنے میں آئے جبکہ چترال اسکاؤٹس کے کمانڈر صوبیدار میجر اسرار ولی خان کو مین آف دی ٹورنامنٹ اور حوالدار آصف حسین کو مین آف دی میچ کے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال لیویز کے کپتان اظہار علی خان کے گھوڑے نے بیسٹ ہارس ایWARD حاصل کیا۔ میچ کا مہمان خصوصی کرنل ارسلان تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور فاتح ٹیم کے لیے دو لاکھ روپے اور رنر اپ کے لیے ایک لاکھ روپے کا نقد انعام کا اعلان کیا۔ تقریباً تیس ہزار تماشائیون نے میچ دیکھا اور اسے کھیلوں اور سیاحت کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ مقامی義举صابین نے باوجود معاشی مشکلات کے گھوڑوں کی پرورش اور پولو کے میدان آباد رکھنے میں کردار ادا کیا۔ میچ کے موقع پیراگلائیڈنگ کا بھی شاندار مظاہرہ ہوا جس سے میدان کی رونق میں اضافہ ہوا۔ گذشتہ طاقت ورقیصان نے کہا کہ چترال کے لوگ شاہانہ مزاج کے مالک ہیں اور پولو صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ان کی ثقافت و شناخت کا حصہ ہے.
چترال میں پرEO شندور پولو ٹورنامنٹ 2026 کا فائنل میچ منعقد ہوا جس میں چترال اسکاؤٹس اے نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال لیویز اے کو 4-1 سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ میچ میں دلچسپی کے حامل مقابلے دیکھنے میں آئے جبکہ چترال اسکاؤٹس کے کمانڈر صوبیدار میجر اسرار ولی خان کو مین آف دی ٹورنامنٹ اور حوالدار آصف حسین کو مین آف دی میچ کے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال لیویز کے کپتان اظہار علی خان کے گھوڑے نے بیسٹ ہارس ایWARD حاصل کیا۔ میچ کا مہمان خصوصی کرنل ارسلان تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور فاتح ٹیم کے لیے دو لاکھ روپے اور رنر اپ کے لیے ایک لاکھ روپے کا نقد انعام کا اعلان کیا۔ تقریباً تیس ہزار تماشائیون نے میچ دیکھا اور اسے کھیلوں اور سیاحت کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ مقامی義举صابین نے باوجود معاشی مشکلات کے گھوڑوں کی پرورش اور پولو کے میدان آباد رکھنے میں کردار ادا کیا۔ میچ کے موقع پیراگلائیڈنگ کا بھی شاندار مظاہرہ ہوا جس سے میدان کی رونق میں اضافہ ہوا۔ گذشتہ طاقت ورقیصان نے کہا کہ چترال کے لوگ شاہانہ مزاج کے مالک ہیں اور پولو صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ان کی ثقافت و شناخت کا حصہ ہے
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