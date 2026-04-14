چرنوبل میں تابکاری کے اخراج کا خطرہ: گرینپیس کا انتباہ

گرینپیس نے خبردار کیا ہے کہ چرنوبل نیوکلیئر پاور اسٹیشن پر اندرونی تابکاری شیل کا انہدام ماحولیات میں تابکاری کے اخراج کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
گرینپیس نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں بند ہو چکے چرنوبل نیوکلیئر پاور اسٹیشن پر اندرونی تابکاری شیل کا بے قابو انہدام ماحولیات میں تابکاری کے اخراج کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ 1986 میں، جب یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا، چرنوبل میں ایک ری ایکٹر پھٹ گیا، جس سے یورپ کے بڑے حصے میں تابکاری کے بادل پھیل گئے اور ہزاروں لوگوں کو انخلا پر مجبور کر دیا۔ پلانٹ کے باقیات کو اندرونی سٹیل اور کنکریٹ کی تابکاری شیل سے ڈھانپا گیا ہے جو کہ سرکوفاگس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے حادثے کے بعد جلدی سے بنایا گیا تھا، اور ایک جدید، ہائی ٹیک بیرونی شیل، جسے نیو سیف کنفائنمنٹ (این ایس سی) ڈھانچہ کہا جاتا ہے۔
کیئف نے روس پر 2022 میں ماسکو کے مکمل پیمانے پر حملے کے بعد سے اس سائٹ کو بار بار نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے، جس میں پچھلے سال ایک ایسا حملہ بھی شامل ہے جس نے بیرونی شیل کو چھید دیا تھا۔ منگل کے روز جاری کردہ ایک رپورٹ میں، چرنوبل حادثے کی 40 ویں سالگرہ سے چند دن پہلے، گرینپیس نے خبردار کیا کہ کچھ مرمت کے کاموں کے باوجود، این ایس سی کا قید کرنے کا فنکشن مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکتا۔ گرینپیس نے کہا، 'اس سے خاص طور پر اندرونی پناہ گاہ کے انہدام کی صورت میں ماحولیات میں تابکاری کے اخراج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔'
گرینپیس یوکرین کے ایک سینئر نیوکلیئر ماہر شان برنی نے رواں ماہ کے اوائل میں اے ایف پی کو بتایا کہ 'یہ تباہ کن ہوگا کیونکہ... چار ٹن دھول، انتہائی تابکار دھول، ایندھن کے گولے، سرکوفاگس کے اندر بڑی مقدار میں تابکاری موجود ہے۔' برنی نے مزید کہا کہ 'اور چونکہ نیو سیف کنفائنمنٹ کو اس وقت ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ ویسا کام نہیں کر سکتا جیسا کہ اسے ڈیزائن کیا گیا تھا، تابکاری کے اخراج کا امکان موجود ہے۔'
گرینپیس نے کہا کہ اندرونی شیل کے غیر مستحکم عناصر کو ان کے بے قابو انہدام سے بچانے کے لیے ان کی تباہی ضروری ہے۔ لیکن جنگ کی وجہ سے سائٹ پر کوئی بھی کام رکاوٹ کا شکار تھا کیونکہ 'روسیوں کی طرف سے میزائل اب بھی چرنوبل میں فائر کیے جا رہے ہیں،' برنی نے کہا۔' ہم یہاں 40 سال بعد ہیں اور روس اب بھی مؤثر طریقے سے یوکرین اور یورپ کے لوگوں کے خلاف جوہری جنگ لڑ رہا ہے۔'
اگر ایک راکٹ گرے گا، براہ راست محفوظ قید میں نہیں، بلکہ صرف 200 میٹر میں، تو یہ زلزلے کی طرح بیرونی اثر پیدا کرے گا، جس سے اندرونی شیل کے گرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ تاراکانوف نے مزید کہا کہ 'اور درحقیقت 1986 کے حادثے نے ہمیں جو دکھایا... کہ تابکار ذرات سرحدوں کو تسلیم نہیں کرتے۔' گزشتہ ماہ، فرانس نے کہا کہ چرنوبل پروٹیکٹیو گنبد کو 2025 میں روسی حملے کے بعد تقریباً 500 ملین یورو کی مرمت کی ضرورت ہوگی۔
اس صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے، گرینپیس نے اندرونی شیل کے غیر مستحکم حصوں کو فوری طور پر منہدم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ عمل، جو کہ جاری جنگ کی وجہ سے پیچیدہ ہے، تابکاری کے اخراج کے ممکنہ خطرے کو کم کرنے اور یورپ اور اس سے آگے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ گرینپیس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چرنوبل کے مقام پر کسی بھی مرمت اور حفاظتی کام کو جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی مسلسل مشکلات کے باوجود، عالمی برادری کی جانب سے فوری توجہ اور وسائل کی ضرورت ہے۔
