چشمہ پانچ نیوکلیئر پلانٹ کا ڈوم نصب، شہباز شریف نے بڑی کامیابی قرار دیا
وزیراعظم شہباز شریف نے چشمہ پانچ نیوکلیئر پلانٹ کے ڈوم کی کامیاب تنصیب پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ منصوبہ سستا اور قابلِ اعتماد بجلی فراہم کرے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان چین دوستی کے ایک نئے باب کو قائم کرتے ہوئے میمنوالی میں واقع چشمہ پانچ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ڈوم کی کامیاب تنصیب کو ملک کی ایک بڑی کارنامے دار دستاویز قرار دیا ہے۔ اس اہم تقریب میں وزیراعظم نے واضح کیا کہ یہ منصوبہ پاکستان کو سستا، صاف اور قابلِ اعتماد بجلی فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
چشمہ پانچ کا ڈوم وقت سے پہلے نصب
وزیراعظم شہباز شریف نے چشمہ پانچ یونٹ کے ڈوم کی تنصیب کا افتتاح کیا جو پاکستان کے اب تک بننے والے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹس میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی اور چینی انجینئرز، ماہرین اور ورکرز کی مشترکہ محنت اور ٹیم ورک کی بدولت یہ ڈوم متوقع شیڈول سے پہلے ہی کامیابی سے اپنی جگہ پر نصب ہو گیا ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
بجلی کی مستقل فراہمی اور صنعتی ترقی
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے زور دیا کہ ملک کو ایسی بجلی کی ضرورت ہے جو دن رات دستیاب رہے اور جس کا انحصار سورج کی روشنی یا ہوا پر نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی مستقل بجلی فیکٹریوں کو چلانے، اسپتالوں میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانے اور طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں میں کسی بھی خلل کے بغیر جاری رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
ماحولیاتی ذمہ داری اور سی پیک کا دوسرا مرحلہ
وزیراعظم نے وضاحت کی کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا ملک ہے لہذا معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکیزہ توانائی کو فروغ دینا اور ماحول کی حفاظت کرنا ہماری خاص ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چشمہ پانچ کا یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی ایک اہم قدم ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنائے گا۔
چین کی حمایت اور دفاعی قیادت کی تعریف
شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ، چینی حکومت اور چین نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے پاک چین دوستی کو فولاد سے زیادہ مضبوط قرار دیتے ہوئے جدید ڈوم کو دونوں ممالک کے قریبی روابط کی علامت بتایا۔ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل سمیع اشفاق منیر کی قیادت میں مسلح افواج کی تعریف کی اور کہا کہ امن و استحکام معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے۔
منصوبے کی تفصیلات اور مقامی وسائل
یہ پروجیکٹ دریائے سندھ کے کنارے پنجاب کے ضلع میمنوالی میں واقع چشمہ میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے مزید تاکید کی کہ پاکستان کو اپنے مقامی وسائل اور مہارت مند افراد کا مکمل استعمال کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔
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