چشمہ-5 نیوکلیئر پاور منصوبہ مقررہ وقت سے پہلے اہم سنگ میل عبور
چشمہ-5 نیوکلیئر پاور منصوبے کا اہم سنگ میل مقررہ وقت سے پہلے حاصل ہوا، وزیراعظم شہباز شریف نے اسے قومی فخر قرار دیا۔ یہ منصوبہ صاف اور سستی بجلی فراہم کرے گا۔
وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے منگل کے روز چشمہ-5 نیوکلیئر پاور منصوبے میں ایک اہم سنگ میل مقررہ وقت سے پہلے حاصل کرنے کو پاکستان کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ یہ اعلان میانوالی میں واقع چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈوم پلیسمنٹ کی تقریب کے دوران کیا گیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی امن، سلامتی اور استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق منصوبے کی کامیابی اسی قومی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد بانیٔ پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے وژن پر رکھی گئی ہے۔Also readایم-5 کا دوسرا ٹریک بھی بہہ گیا، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تباہی
چشمہ-5 منصوبے کی پیش رفت اور نمایاں خصوصیات
چشمہ-5 نیوکلیئر پاور منصوبے کا اہم مرحلہ مقررہ شیڈول سے پہلے مکمل ہونے کو وزیراعظم شہباز شریف نے قومی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ منصوبہ پاکستان کا ساتواں نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے۔
وزیراعظم کے مطابق چشمہ-5 کی تعمیر میں چین کی معاونت شامل ہے۔ انہوں نے اسے ملک کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی قرار دیا، جو توانائی کے نظام میں نمایاں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔
شہباز شریف کے مطابق یہ منصوبہ صاف اور سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے روشن مستقبل کی تعمیر اور معاشی مواقع پیدا ہونے کی راہ ہموار ہوگی۔
حکومتی مؤقف اور قومی ترجیحات
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان کا مقصد معاشی طور پر مضبوط ملک کی تعمیر ہے۔ ان کے مطابق معاشی ترقی کے ساتھ ماحولیاتی تحفظ بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
وزیراعظم نے یاد دلایا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس تناظر میں انہوں نے صاف توانائی کے منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
شہباز شریف نے پاکستان اور چین کی دوستی کو وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والا رشتہ قرار دیا۔ انہوں نے چینی صدر اور چینی حکومت کے مسلسل تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
وزیراعظم نے پاک فوج کی بھی تعریف کی، جس نے ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق مارکہ حق کے دوران فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔
توانائی سلامتی اور آئندہ کے اثرات
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور معیشت کے لیے توانائی کی سلامتی انتہائی اہم ہے۔ چشمہ-5 کو اسی ہدف کے حصول کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا گیا۔
ان کے مطابق ملک اپنا مستقبل سخت محنت اور مسلسل کوششوں کے ذریعے تعمیر کرے گا۔ چشمہ-5 کی تکمیل سے بجلی کی دستیابی بہتر ہونے اور شہریوں کو سستی توانائی ملنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy