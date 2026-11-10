چشمہ فائیو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ڈوم کی تنصیب، شہباز شریف کا خیرمقدم
وزیراعظم شہباز شریف نے میانوالی میں چشمہ فائیو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ڈوم کی تنصیب کو اہم سنگ میل قرار دیا، جس سے سستی اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی کی امید ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے میانوالی میں چشمہ فائیو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے پانچویں یونٹ کے ڈوم کی تنصیب کا افتتاح کیا اور اسے ایک قابل فخر سنگ میل قرار دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ اس منصوبے کی مدد سے عوام کو سستی اور ماحول دوست بجلی فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
یہ منصوبہ پاکستان کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ بتایا گیا ہے، جو چین کے تعاون سے میانوالی میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس تقریب میں شرکت کو اپنے لیے مسرت کا باعث قرار دیا۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
چشمہ فائیو کے ڈوم کی تنصیب کا عمل
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے یونٹ سی فائیو (C-5) کے ڈوم کی کامیاب تنصیب کے ساتھ منصوبے کی تعمیر میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ یہ ڈوم اس یونٹ کے ڈھانچے کا حصہ ہے اور اسی مرحلے کی تکمیل کو وزیراعظم نے قابل فخر کامیابی قرار دیا۔
وزیراعظم نے یاد دلایا کہ جولائی 2023 میں اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں وہ خود شریک تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کسی کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ اپنی محنت اور انتھک کوششوں سے اپنا مستقبل خود تعمیر کرے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق ساڑھے 3 سال سے بھی کم عرصے میں مقررہ وقت سے پہلے ڈوم کی تنصیب اسی عزم کی عملی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے انجینئرز، تکنیکی ماہرین اور کارکنوں کی خدمات، لگن اور محنت سے یہ اہم سنگ میل حاصل ہوا ہے۔
حکومت اور چین کے تعاون پر وزیراعظم کا مؤقف
وزیراعظم شہباز شریف نے ڈوم کی تنصیب کو پاک چین لازوال دوستی اور عزم کی علامت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان توانائی کے تحفظ، قابل اعتماد اور سستی بجلی کی فراہمی کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔
شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ، چینی حکومت اور چائنا نیوکلیئر کارپوریشن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے انجینئرز نے شدید گرمی اور سردی میں پاکستانی انجینئرز کے شانہ بشانہ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کیا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری اور سونے و ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے مطابق یہ دوستی اس ڈوم کو جوڑنے والے سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ چشمہ فائیو کی تنصیب سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کا عملی قدم ہے۔ ان کے مطابق اس سے دونوں ممالک کی شراکت داری کی حقیقی قوت کی عکاسی ہوگی اور اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے۔
شہباز شریف نے چائنا اٹامک انرجی اتھارٹی، چائنا نیوکلیئر کارپوریشن، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی سمیت متعلقہ اداروں اور انجینئرز کو اس سنگ میل پر مبارک باد دی۔
بجلی کی فراہمی اور توانائی کے تحفظ پر اثرات
وزیراعظم کے مطابق چشمہ فائیو کے فعال ہونے سے عوام کو صاف، قابل اعتماد اور سستی بجلی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ انشاء اللہ مقررہ وقت سے پہلے فعال ہو جائے گا۔
وزیراعظم نے کہا کہ اس منصوبے سے تیار ہونے والی بجلی کے بعد درآمدی ایندھن کی قیمتوں پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سستی بجلی کی پیداوار سورج کی روشنی یا ہوا کی دستیابی سے مشروط نہیں ہوگی۔
شہباز شریف نے کہا کہ اس بجلی سے فیکٹریاں رات بھر رواں رکھی جا سکیں گی، اسپتالوں میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی اور طلبہ کو روشنی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے اسے پاکستان، عوام اور معیشت کے لیے توانائی کے تحفظ کا حقیقی مفہوم قرار دیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ملک کی حیثیت سے پاکستان کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ توانائی کے ایسے حل تلاش کیے جائیں جو معاشی مقاصد کے ساتھ ماحول کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں۔
وزیراعظم نے مزید کہا کہ ملکی ترقی کی بنیاد امن و استحکام ہے، جسے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی متحرک قیادت میں بہادر مسلح افواج نے یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے معرکہ حق کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران قوم نے مسلح افواج کی جرأت اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا۔
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