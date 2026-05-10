چنئی سپر کنگز کی لکھنؤ سپر جائنٹس پر شاندار فتح اور اورول پٹیل کا ریکارڈ توڑ کھیل

آئی پی ایل کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا، جس میں اورول پٹیل کی برق رفتار نصف سنچری نے اہم کردار ادا کیا۔
انڈین پریمیئر لیگ کے ایک انتہائی سنسنی خیز اور یادگار مقابلے میں چنئی سپر کنگز نے اپنی جارحانہ بیٹنگ اور بہترین حکمت عملی کی بدولت لکھنؤ سپر جائنٹس کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر ایک اہم کامیابی حاصل کر لی۔ اس میچ کا مرکز اورول پٹیل کی وہ تباہ کن بیٹنگ رہی جس نے نہ صرف اپنی ٹیم کو جیت کی طرف گامزن کیا بلکہ آئی پی ایل کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ اورول پٹیل نے محض 13 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کر کے یشسوی جیسوال کے قائم کردہ ریکارڈ کی برابری کی، جو کہ آئی پی ایل کی تاریخ کی تیز ترین نصف سنچریوں میں شمار ہوتی ہے۔ پٹیل نے اپنی اننگز کے دوران مجموعی طور پر 23 گیندوں پر 65 رنز بنائے جن میں آٹھ بڑے چھکے شامل تھے، جس نے مخالف ٹیم کے بولرز کو شدید دباؤ میں لا کھڑا کیا۔ میچ کے اختتام پر پٹیل نے اپنی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا اصل مقصد صرف میچ کی صورتحال کے مطابق بیٹنگ کرنا اور گیند کو باؤنڈری سے باہر بھیجنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روتوراج گائے نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وکٹ سست ہے، اس لیے انہوں نے اپنا توازن برقرار رکھنے اور پھر زوردار شاٹس کھیل نے کی کوشش کی۔ دوسری جانب اگر لکھنؤ سپر جائنٹس کی بیٹنگ پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے میچ کا آغاز انتہائی دھماکے دار انداز میں کیا۔ اوپنر جوش انگلس نے اپنی جارحانہ بیٹنگ سے چنئی کے بولرز کو بے بس کر دیا اور پاور پلے کے دوران ہی اپنی ٹیم کے اسکور کو 91 رنز تک پہنچا دیا۔ آسٹریلوی بلے باز جوش انگلس نے محض 33 گیندوں پر 85 رنز کی شاندار اننگز کھیل ی، جس میں چھ چھکے اور دس چوکے شامل تھے۔ یہ ان کی ٹی 20 کیرئیر کی تیز ترین نصف سنچری تھی جو انہوں نے صرف 17 گیندوں میں مکمل کی۔ جب تک انگلس میدان میں موجود تھے، لکھنؤ کی ٹیم ایک بہت بڑے مجموعی اسکور کی طرف بڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چنئی کے لیے ایک ناقابلِ تکمیل ہدف کھڑا کر دیں گے۔ تاہم، جب وہ دسویں اوور میں جیمی اوورٹن کا شکار ہوئے تو میچ کا رخ اچانک بدلنا شروع ہو گیا۔ لکھنؤ کی ٹیم جو ایک وقت میں بہت مضبوط پوزیشن میں تھی، اچانک وکٹیں گنوانے لگی اور ان کا بہت بڑا اسکور بنانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میچ کا فیصلہ کن موڑ تب آیا جب جیمی اوورٹن نے اپنی بہترین باؤلنگ سے لکھنؤ کی بیٹنگ لائن کو تہہ و بالا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف جوش انگلس کو آؤٹ کیا بلکہ رشبھ پنٹ اور اکشٹ رگھوانشی کو بھی پویلین بھیج کر لکھنؤ کی ٹیم کو شدید مشکل میں ڈال دیا۔ اگرچہ شہباز احمد نے نچلے آٹے میں 25 گیندوں پر 43 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اسکور کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ چنئی کی جیت کو روکنے میں ناکام رہے۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز کی جیت میں امپیکٹ پلیئر پرشانت ویر کا کردار انتہائی اہم رہا۔ انیسویں اوور میں اویس خان کی باؤلنگ کے دوران دو بار کیچ چھوڑے جانے کے باوجود ویر نے ہمت نہ ہاری اور 12 گیندوں پر 18 رنز بنائے، جس میں ایڈن مارکرم کی لگاتار دو گیندوں پر چھکے شامل تھے۔ ان کی اس ہمت اور جارحیت نے چنئی کو چار گیندیں باقی رہتے ہوئے 208 رنز کے ہدف تک پہنچا دیا اور ٹیم کو پانچ وکٹوں سے فتح دلائی۔ اس جیت کے ساتھ ہی چنئی سپر کنگز پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں نمبر پر پہنچ گئی ہے اور اب وہ پلے آف کے لیے ٹاپ فور میں جگہ بنانے کی مضبوط امید رکھتے ہیں۔ یہ میچ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک سخت مقابلے کی عکاسی کرتا ہے جہاں آخر تک کسی کو فتح یقینی نظر نہیں آ رہی تھی.
