جدید ڈیزائن، تیز رفتار امیگریشن اور مسافروں کی سہولیات کی وجہ سے سنگاپور کے چنگی ایئرپورٹ کو مسلسل دوسری مرتبہ دنیا کا بہترین ہوائی اڈہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ مسافروں کو ایک منفرد اور آرام دہ تجربہ فراہم کرتا ہے۔
سنگاپور کا چنگی ایئرپورٹ مسلسل دوسری مرتبہ دنیا کا بہترین ہوائی اڈہ قرار پایا ہے۔ اس کی وجہ جدید ڈیزائن، تیز رفتار امیگریشن اور مسافروں کی سہولیات ہیں۔ تصور کریں، 18 گھنٹے کی پرواز کے بعد آپ تھکے ہوئے ہوائی اڈے پر اترتے ہیں۔ لمبے پیدل سفر ، قطاروں اور سامان کے انتظار کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ کو مسکراتے ہوئے اور خودکار ربوٹس نظر آتے ہیں جو فرش کی صفائی کر رہے ہیں۔ امیگریشن کاؤنٹر پر قطاریں تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور آپ 15 منٹ سے بھی کم وقت میں ہوائی اڈے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ چنگی ایئرپورٹ میں چیک اِن کے بعد، ٹرانزٹ ہالز میں 24 گھنٹے مفت سنیما، تتلیوں کا باغ اور دنیا کی سب سے اونچی ان ڈور آبشار موجود ہے۔ یہاں شیشے کا ان ڈور مچھلیوں کا تالاب بھی ہے جس کے اوپر سے آپ چل سکتے ہیں اور ڈیجیٹل چھت باہر کے موسم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہوائی اڈہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی مستقبل کے جدید شہر میں ہوں۔ یہ سب حقیقت ہے، سنگاپور کا چنگی ایئرپورٹ ہے، جس نے مسلسل دوسرے سال دنیا کا بہترین ہوائی اڈہ ہونے کا ایوارڈ جیتا ہے۔ جہاں دوسرے ایئرپورٹس مسائل سے دوچار ہیں، وہاں چنگی ایئرپورٹ کی مستقبل پسندانہ خاموشی ایک مختلف دنیا محسوس ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ سٹی اکیڈمی کے منیجنگ ڈائریکٹر میکس ہرش کے مطابق، چنگی ایئرپورٹ کی کامیابی صرف معیار پر نہیں، بلکہ رفتار، حفاظت اور رابطے پر بھی منحصر ہے۔ اس کے نظام میں لچک ہے کہ وہ خود سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہرش کہتے ہیں کہ چیلنج صرف ایک بار توازن حاصل کرنا نہیں، بلکہ دہائیوں تک اسے برقرار رکھنا ہے۔ چنگی ایئرپورٹ اس توازن کو ایک مسلسل منصوبے کے طور پر لیتا ہے۔ یہاں سکون کا احساس باریکی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ پردے کے پیچھے خودکاری، بائیو میٹرکس اور پیشگی تجزیاتی نظام استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ رکاوٹیں ختم کر دی جائیں۔ صفائی، توانائی کے استعمال اور مسافروں کی آمدورفت کو فوری طور پر نمٹایا جاتا ہے۔ واضح نشاندہی، صاف بورڈز اور ہجوم کا مؤثر انتظام مسافروں کو ذہنی توانائی ضائع کرنے سے بچاتا ہے۔ یہاں 500 بیت الخلا موجود ہیں جن میں ڈیجیٹل ٹچ سکرینیں ہیں اور صفائی کا عملہ معیار میں کمی آتے ہی پہنچ جاتا ہے۔ چنگی ایئرپورٹ پر سہولیات کی بھرمار ہے، جیسے ’جیول رین وورٹیکس‘، تتلیوں کا باغ، کیکٹس گارڈن اور فِٹ اینڈ فن زون.
