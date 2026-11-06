چودھری سالک حسین کو پنجاب حکومت کا نوٹس، جواب دینے کا اعلان
وفاقی وزیر چودھری سالک حسین نے صوبائی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے قانونی نوٹس کی تصدیق کر دی ہے اور جلد جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز چودھری سالک حسین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک قانونی نوٹس موصول ہوا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ نوٹس پنجاب میں موجودہ کرپشن کے الزامات سے متعلق ان کے ذاتی بیانات کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔
چودھری سالک حسین نے اعلان کیا کہ وہ اس قانونی نوٹس کا مکمل اور بھرپور جواب پیش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی کارروائی کے پیش نظر انہیں جلد از جلد اپنا جواب جمع کروانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ڈی سی گجرات کی تعیناتی سے متعلق جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ من گھڑت ہیں۔Also readنیتھا رمن ایلس اینجلس کی پہلی جنوبی ایشیائی میئر منتخب
قانونی نوٹس کی نوعیت اور موقف
چودھری سالک حسین نے بتایا کہ پنجاب میں بدعنوانی کے حوالے سے ان کی بات صرف ان کا ذاتی بیان ہے اور اسے سرکاری پالیسی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت کا تقاضا ہے کہ ایسے معاملات بند کمروں کے پیچھے نہ چلے بلکہ عوام اور میڈیا کی نگرانی میں ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس بات پر قائم ہیں کہ پنجاب حکومت میں بدعنوانی کے حوالے سے جو اشارے دیے تھے وہ درست ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال ان کا ترجیحی مقصد صرف قانونی نوٹس کا جواب تیار کرنا ہے۔
چودھری شافع کا ردعمل اور اتحاد کی وضاحت
دوسری جانب، مسلم لیگ ق کے چودھری شافع نے اپنے بیان میں وضاحت کی کہ چودھری سالک حسین نے کسی خاص فرد یا ادارے کا نام نہیں لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا اشارہ نظام میں موجود عمومی بدعنوانی کی طرف تھا۔
چودھری شافع نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے چودھری سالک حسین کے پاس ایسی معلومات ہوں جن سے وہ خود آگاہ نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کبھی فاصلہ اختیار نہیں کریں گے۔ انہوں نے مسلم لیگ ق کی حکومت سے علیحدگی کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔
سیاسی اثرات اور آنے والے دن
اس واقعہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پنجاب کی موجودہ حکومت کے الزامات پر جوابدہی کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ چودھری سالک حسین کا موقف ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے بیانات کی وضاحت کریں گے۔
سیاسی حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ قانونی نوٹس مسلم لیگ ق اور دیگر اتحادیوں کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال پر اثر انداز ہوگا۔ چودھری شافع کے بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پارٹی اندرونی اختلافات کو عمومی سطح پر نہیں لایا جائے گا۔
اب دیکھا جائے گا کہ چودھری سالک حسین اپنا جواب جمع کروانے کے بعد کس قسم کی مزید وضاحتیں یا الزامات سامنے لاتے ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ صوبائی اور وفاقی سطح پر سیاسی توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔
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