یوکرین آج چورنوبل جوہری تباہی کی 40ویں برسی منا رہا ہے، جبکہ روس کے جنگ کے باعث اس بدترین جوہری حادثے کی واپسی کا خطرہ لاحق ہے۔ کیئو (رائٹرز) – یوکرین آج اتوار کو چورنوبل جوہری تباہی کی 40ویں برسی منا رہا ہے، اس موقع پر روس کی جاری جنگ کے باعث اس حادثے کی واپسی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ کیئو کا کہنا ہے کہ ماسکو نے یوکرینی شہروں پر حملوں کے لیے بار بار میزائل اور ڈرون کو اس پلانٹ کے قریب سے پرواز کرنے کی ہدایت دی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ سال ایک حملے میں ایک اہم حفاظتی ڈھال کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس تباہی کی یاد منانا، جس نے سوویت حکام کی کوششوں کے باوجود یورپ کے بیشتر حصے میں تابناک مواد پھیلا دیا، روس کے اپنے چھوٹے پڑوسی پر حملے کے دوران ایک نیا اور گہرا مطلب اختیار کر گیا ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے اس ہفتے ایک بیان میں کہا کہ 'یہ حفاظتی پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے، جس کے بعد جھوٹ اور پردہ پوشی کی گئی۔' آج تک، دنیا کو ایک آمریت کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس نے سچ اور سائنس کو نظریات اور سیاسی طاقت کے تابع کر دیا۔ 1986 میں 26 اپریل کی صبح سوویت تعمیر شدہ پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 کے اندر ہونے والے حادثاتی دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے میلت ڈاؤن کے بعد لاکھوں لوگ تابکاری کے سامنے آئے، لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا، اور وسیع علاقوں پر آلودگی پھیل گئی۔ ہزاروں لوگ تابکاری سے متعلق بیماریوں جیسے کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن مجموعی ہلاکتوں اور صحت پر طویل مدتی اثرات ابھی بھی شدید بحث کا موضوع ہیں۔ ایک وسیع بین الاقوامی کوشش کے نتیجے میں 2016 میں ایک بڑے اسٹیل اور کنکریٹ آرک کی تنصیب کی گئی تاکہ اس کے اندر موجود تباہ شدہ ری ایکٹر کو ڈھانپ کر محفوظ کیا جا سکے۔ تاہم، فروری 2025 میں روسی ڈرون حملے نے اس کی مکمل مہر کو توڑ دیا، حکام کا کہنا ہے۔ کوئی رساو نہیں ہوا، لیکن یورپی بینک برائے تعمیر و ترقی کے مطابق آرک کو مستقل نقصان سے بچانے کے لیے کم از کم 500 ملین یورو کی مرمت کی ضرورت ہے۔ یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ جون 2024 سے کم از کم 92 روسی ڈرون نے اس ڈھال کے 5 کلومیٹر (3 میل) کے فاصلے کے اندر پرواز کی ہے۔ جنگی یوکرین میں سرکاری تقریبات کی تفصیلات عام طور پر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پہلے سے شائع نہیں کی جاتی ہیں۔ اس پلانٹ کے گرد پھیلے وسیع جنگلات میں ایک عجیب و غریب سکون طاری ہے، جہاں نیشنل گارڈز کے اہلکار اس سہولت کی گشت کرتے ہیں، جہاں تقریباً 2,250 ملازمین اس کی تدریجی تنزلی کی نگرانی کے لیے دنوں کے حساب سے شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ ری ایکٹر نمبر 4 کا کنٹرول روم اب ٹوٹے ہوئے اور زنگ آلود سوویت دور کے آلات کا ایک تاریک کمرہ ہے۔ پلانٹ اور اس کے قریب واقع پرپیات شہر کے ارد گرد موص اور جنگلی گھوڑے گھوم رہے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانوں کی عدم موجودگی میں فطرت نے کس طرح قبضہ کر لیا ہے۔ چورنوبل کی تباہی انسانی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، جو جوہری توانائی کے خطرات اور اس کے نتائج کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حادثہ بین الاقوامی تعاون کی اہمیت اور جوہری تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر جاری جنگ نے اس خطرے کو مزید بڑھا دیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے اور یوکرین کی مدد کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے۔ یہ حادثہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ سچ اور سائنس کو نظریات اور سیاسی طاقت کے تابع نہیں کیا جانا چاہیے
United States Latest News, United States Headlines
