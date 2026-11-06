چوہدری سلک کو پنجاب حکومت کا 5 ارب روپے کا قانونی نوٹس
فڈرل وزیر چوہدری سلک حسین کو پنجاب حکومت نے 5 ارب روپے کے تضحیک کے نوٹس کا سامنا کرتے ہوئے اپنے موقف کو برقرار رکھا ہے۔
پنجاب حکومت کی جانب سے فڈرل وزیر چوہدری سلک حسین کو بھیجے گئے 5 ارب روپے کے تضحیک کے نوٹس نے سیاسی کشیدگی کو نئی شکل دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے جس کے پس منظر میں صوبے میں شفافیت اور کرپشن کے الزامات شامل ہیں۔ چوہدری سلک حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تصدیق کی ہے کہ انہیں یہ نوٹس موصول ہو چکا ہے، تاہم انہوں نے اپنے بیان واپس لینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔
قانونی نوٹس کی تفصیلات اور فوری ردعمل
چوہدری سلک حسین نے واضح کیا ہے کہ وہ جلد ہی عدالت میں اپنا جامع جواب جمع کرائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ معاملہ عدالتی نظام کے ذریعے طے پائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شفافیت کا مطلب ہرگز بند کمروں میں ہونے والی بات چیت نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جمعہ کے روز پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ کو لگتا ہے کہ حکومت بدعنوان ہے، تو وہ فڈرل وزیر کیوں بنے رہتے ہیں۔ انہوں نے نوٹس کی تاریخ 5 نومبر 2026 کو طے کیا گیا تھا، جب انہوں نے چوہدری سلک سے ثبوت پیش کرنے کی اپیل کی تھی۔Also readChaudhry Salik Hussain vows court response to Punjab legal notice over corruption remarks
سیاسی حلقوں کے موقف اور تضادات
اس تنازعے میں پاکستان مسلم لیگ ق (پی ایم ایل ق) کے اراکین کے درمیان مختلف آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت چوہدری شفیق حسین نے اپنے بڑے بھائی چوہدری سلک کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چوہدری سلک نے کبھی صوبائی حکومت کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ وہ سسٹم کے اندر موجود مسائل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ چوہدری شفیق نے یہ بھی کہا کہ خاندان کا کوئی بھی رکن کسی بھی وقت اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔
توانائی کے شعبے میں ترقیاتی منصوبے
چوہدری شفیق حسین نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ چوہدری سلک کا سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز الہٰی کی حکومت کے دور کی تعریف کا مطلب مخصوص حکومتی دور نہیں تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا اشارہ اس عرصے کی طرف تھا جب شوکت حسین عزیز پارٹی کے صدر تھے۔ چوہدری شفیق نے سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ باہمی ملاقاتوں کے ذریعے اختلافات کو دور کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے گزشتہ دو ڈھائی سالوں میں پنجاب میں چلائے جانے والے ترقیاتی منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔
آنے والے اقدامات اور عدالتی کارروائی
پنجاب حکومت کے ترجمان قاصر کزمی نے پہلے ہی ایکس پر یہ اطلاعات کی تھیں کہ وزیر اعلیٰ نے کھانہوال کی سبزیوں کی سجاوٹ کے منصوبے میں غیر معمولی اخراجات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ چوہدری سلک نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے ہی ترجمان کے خلاف نوٹس بھیجنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے بیانات گمراہ کن تھے۔ وزیر اعظم کی مشیر مریام اورنگزیب نے بھی کہا تھا کہ کھانہوال منصوبے میں اضافی ادائیگیوں کے الزامات کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تمام فریقین عدالتی کارروائی کا منتظر ہیں۔
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