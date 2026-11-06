چوہدری سلک کو پنجاب حکومت کی طرف سے 5 ارب روپے کی دعوٰی والی نوٹس جاری
پنجاب حکومت نے وفاقی وزیر چوہدری سلک حسین کو 5 ارب روپے کی بدنامی کے نوٹس کے ساتھ قانونی کارروائی کی کوشش کی ہے۔ چوہدری سلک نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے عدالت میں جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت نے وفاقی وزیر چوہدری سلک حسین کے خلاف بدنامی کے 5 ارب روپے کا قانونی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹس کا جواب دیتے ہوئے چوہدری سلک نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے اقوال واپس نہیں لیں گے اور یہ معاملہ اب عدالتی کارروائی کا نشانہ بنے گا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے تصدیق کی کہ انہیں یہ نوٹس موصول ہو چکا ہے اور وہ جلد ہی اس کا تفصیلی جواب پیش کریں گے۔
نوٹس کی تفصیلات اور عدالتی جواب
چوہدری سلک حسین نے تصدیق کی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے بھیجا گیا یہ نوٹس 5 ارب روپے کی بھاری رقم کی درخواست پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران پنجاب میں کرپشن کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شفافیت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باتیں بند دروازوں کے پیچھے کی جائیں۔ چوہدری سلک نے استفسار کیا کہ اگر حکومت کو ان کے بیانات پر اعتراض ہے تو یہ معاملہ عدالت میں حل ہونا چاہیے۔Also readChaudhry Salik Hussain vows court response to Punjab legal notice over corruption remarks
وزیر اعلیٰ کے مشیر کی نوعیت
وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر کوسر کازمی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مریم نواز نے خانیوال کی خوبصورتی کے منصوبے میں غیر معمولی اقدامات نوٹس کیے ہیں۔ اس جواب میں چوہدری سلک نے کہا کہ چیف سیکرٹری کو ان کے مشیر کے خلاف نوٹس بھیجنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے بیانات غلط تھے۔ اس دوران سینئر وزیر مریوم اورنگزیب نے بھی الزامات کو غلط پیش کرنے کا رد عمل دیا تھا۔
چوہدری شفای حسین کا واضح بیان
چوہدری سلک کے بھائی اور پنجاب کے صنعت کے وزیر چوہدری شفای حسین نے تنازعے کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوہدری سلک نے حکومت کو نام نہیں دیا بلکہ نظام میں موجود کرپشن کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے خیالات رکھتے ہیں اور خاندان نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پرعزم کیا ہے کہ سیاسی رہنما باہم گفتگو کر کے مسائل حل کریں۔
پیراویز الہٰی دور حکومت کی تعریف
چوہدری شفای حسین نے اپنے بھائی کے بیان پر بھی وضاحت کی تھی جس میں انہوں نے پیراویز الہٰی کی حکومت کو بہترین دور قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حوالہ شجاعت حسین کے دور سے ہے جب وہ پارٹی کے صدر تھے۔ اس نے کہا کہ پیراویز الہٰی کی حکومت کو اس دور میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کی بھی تعریف کی ہے۔
3 نومبر کا واقعہ اور اسٹیشپرز
3 نومبر کو کمسٹس یونیورسٹی آٹک میں تقریب میں مریم نواز نے چوہدری سلک سے ثبوت طلب کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کرپٹ ہے تو وہ وزیر کیوں رہتے ہیں۔ انہوں نے جھنگ کے ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کا حوالہ دیا تھا۔ نوٹس اسی دن بھیج دیا گیا تھا۔ چوہدری سلک نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں دیکھا جائے گا۔
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