چوہدری پرویز الہٰی کا پی ٹی آئی بانی کی صحت پر تشویش کا اظہار
پی ٹی آئی رہنماؤں نے لاہور میں چوہدری پرویز الہٰی سے ملاقات کی جس میں ٹیم کوہلی کی بگڑتی صحت اور ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔
لاہور میں ہونے والی ایک اہم سیاسی ملاقات کے دوران پی ٹی آئی (PTI) کے اراکین نے سابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہٰی سے دیدار کیا۔ یہ ملاقات جمعہ کی صبح لاہور میں منعقد ہوئی جس میں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی اراکین شریک تھے۔
سیاسی رہنماؤں کی چوہدری پرویز الہٰی سے ملاقات
اس ملاقات کا مرکزی مقصد ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کے اراکین نے اس موقع پر حالیہ سیاسی تبدیلیوں اور چل رہے تناؤ پر بات کی۔ اس دوران سب سے اہم نقطہ بحث پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی صحت کی خستہ حالت تھی۔ چوہدری پرویز الہٰی نے اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا کہ ان کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت کی تفصیلات
چوہدری پرویز الہٰی نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی کے بانی کی آنکھوں کی بینائی شدید متاثر ہو چکی ہے اور انہیں ہائی بلڈ پریشر کا شدید شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریض کی حالت انتہائی نازک ہے جس کی وجہ سے انہیں مسلسل طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ چوہدری پرویز الہٰی نے زور دے کر کہا کہ ان کی نگاہیں صرف ان کی صحت پر مرکوز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین طبی سہولیات میسر ہوں۔
بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی اپیل
ملاقات کے دوران چوہدری پرویز الہٰی نے متعلقہ حکام اور اداروں سے گزارش کی کہ وہ پی ٹی آئی کے بانی کو ممکنہ حد تک بہترین علاج فراہم کریں۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک پارٹی کے بانی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے، اس وقت تک مستقل طبی نگرانی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ چوہدری پرویز الہٰی کا کہنا تھا کہ یہ ان کی بنیادی انسانی ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی تاخیر یا چھوٹ برداشت نہیں کی جا سکتی۔
سیاسی مستقبل اور نئی ترتیبات کے حوالے سے اشارے
اس ملاقات میں سیاسی تجزیے کے تحت یہ بات بھی زیر غور آئی کہ پنجاب میں نئی سیاسی ترتیبات کا امکان موجود ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے چوہدری پرویز الہٰی سے اپنی پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ تاہم، سب سے واضح پیغام یہ تھا کہ پارٹی کی قیادت کی صحت ہی فیصلہ کن عنصر ہے اور اس کے بغیر کسی طویل مدتی سیاسی منصوبے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔
پی ٹی آئی قیادت کی تشویش اور آئندہ اقدامات
پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کے اختتام پر یہ احساس دلایا کہ ان کی تشویش صرف ایک شخصیت تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری تنظیم اور اس کے کارکنان کے مستقبل سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ چوہدری پرویز الہٰی نے اراکین اسمبلی کے تمام تحفظات سننے اور ان کے مسائل کا جائزہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ اب متوقع اقدامات میں طبی عملے کی نگرانی اور سیاسی حلقوں کے ساتھ مزید رابطے شامل ہیں تاکہ بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics