چوہدری لیاقت عباس بھٹی کی موت کے بعد سکیورٹی گارڈز اور گاڑیاں غائب، تفتیش کا آغاز
حافظ آباد میں سابق وزیر اور ایم این اے چوہدری لیاقت عباس بھٹی کی پراسرار موت پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے جبکہ متعلقہ سکیورٹی گارڈز اور گاڑیاں نامعلوم ہیں۔
حافظ آباد میں سابق وفاقی وزیر اور سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری لیاقت عباس بھٹی کی اپنے گھر کے کمرے میں موت کی اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی حافظ آباد میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کو پراسرار قرار دیتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی پولیس کمشنر حافظ آباد فاواد احمد، سپرنٹنڈنٹ پولیس انویسٹی گیشن اور دیگر افسران کی قیادت میں افسران کی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچ گئیں۔
مقتول کی شناخت اور پولیس کی ابتدائی کارروائی
پولیس کے مطابق سابق وزیر چوہدری لیاقت عباس بھٹی کی لاش کو ان کے رہائشی کمرے سے برآمد کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعے کی نوعیت کو انتہائی حساس قرار دیا ہے کیونکہ مقتول ایک prominent سیاسی شخصیت ہیں۔ ڈی پی او فاواد احمد نے بتایا کہ انکوائری ٹیم نے موقع پر پہنچتے ہی سی سی پی او کو احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی بھی قسم کی جلدی فیصلے سے گریز کیا جائے اور ثبوتوں کو محفوظ رکھا جائے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
سکیورٹی گارڈز اور گاڑیوں کا غائب ہونا
پولیس کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق، واقعے میں ملزمان قرار دیے جانے والے سکیورٹی گارڈز اور مقتول کی ذاتی گاڑیاں ابھی تک نامعلوم مقامات پر غائب ہیں۔ ڈپٹی پولیس کمشنر حافظ آباد نے وضاحت کی کہ سکیورٹی گارڈز کے غائب ہونے کے پیچھے کئی پہلو سامنے آ سکتے ہیں، جن میں سے کچھ ممکنہ فرار کی کوششیں یا ثبوتوں کو چھپانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم، ابھی تک کسی شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا۔
اسلحہ اور گاڑیوں کی تلاش کی مہم
پولیس کے مطابق، مقتول کی ذاتی ہتھیار بھی رہائشی گھر سے غائب ہیں، جو کہ تفتیش کا ایک اہم پہلو ہے۔ ڈی پی او فاواد احمد نے بتایا کہ تھانہ سٹی حافظ آباد کی ٹیم نے آپریشن شروع کر دیا ہے تاکہ غائب سکیورٹی گارڈز اور گاڑیوں کو جلد از جلد برآمد کیا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں شفاف اور غیر جانبدارانہ تفتیش کر رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ چلا سکے۔
فارنسیک ٹیم کا ثبوتوں کا جائزہ
موقع پر موجود جرم کے منظر کی یونٹ (سی این ای) اور فارنسیک ٹیم نے واقعے کی جگہ سے ثبوتوں کا ایک جامع نمونہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان میں خون کے نشانات، باقیات اور دیگر طبیعی شواہم شامل ہیں جو تفتیش کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس انویسٹی گیشن نے بتایا کہ فارنسیک رپورٹس آنے کے بعد ہی واقعے کی حتمی نوعیت کا تعین ممکن ہو سکے گا۔
مورٹیم کے لیے لاش کی منتقلی
تحقیقات کے آغاز کے بعد چوہدری لیاقت عباس بھٹی کی لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی عملی کارروائی جلد شروع کی جائے گی، جس کی رپورٹ پولیس کے لیے حتمی رہنمائی فراہم کرے گی۔
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