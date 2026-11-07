چوہدری سالک حسین نے این اے 77 میں قاضی ابراہیم گجر کی حمایت کی خبروں کی سختی سے تردید کی
وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے مسلم لیگ (ن) کے امیدوار کی حمایت کے دعوے مسترد کرتے ہوئے کہ کرپشن کے معاملے کو ذاتی تنازع بنا کر عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
وفاقی وزیر اور مسلم لیگ (ق) کے رہنما چوہدری سالک حسین نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 77 میں ہونے والے ضمنی الیکشن کو لے کر گردش کرنے والی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلم لیگ (ن) کے امیدوار قاضی ابراہیم گجر کی حمایت سے متعلق کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔
چوہدری سالک حسین نے خبروں کی تردید کی
چوہدری سالک حسین نے میڈیا پر چلنے والی خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ڈپٹی کمشنر گجرات کے حوالے سے گمراہ کن خبریں پھیلائی گئیں اور اب مسلم لیگ (ن) کے خلاف امیدار کی حمایت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ اصل عوامی مسئلے سے توجہ ہٹانے کی دانستہ کوشش اور کرپشن کے معاملے کو ذاتی تنازع کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔Also readپرنس ولیم کا تھکس کنزرویشن ایوارڈز میں شرکت کا اعلان
مسلم لیگ (ق) کے ترجمان نے بھی چوہدری سالک حسین یا چوہدری شافع حسین کی جانب سے کسی امیدوار کی حمایت کے اعلان کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ ترجمان نے سوال کیا کہ ایک مخصوص ذہنیت کب تک جھوٹے بیانیے بنائے گی اور ڈی سی گجرات کی تبادلے کی طرح یہ بھی جھوٹی افواہ ہے۔
کرپشن کے معاملے کو ذاتی اختلاف نہ بنایا جائے
سالک حسین نے زور دیا کہ کرپشن کے معاملے کو سیاسی مخالفت یا ذاتی اختلاف کا رنگ نہ دیا جائے کیونکہ اصل مسئلہ بدعنوانی ہے، جس سے توجہ ہٹائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ این اے 77 میں مسلم لیگ (ق) کی ضلعی تنظیم نے مسلم لیگ (ن) کے امیدوار کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ اپنی سطح پر کیا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ قاضی ابراہیم گجر کی حمایت کا فیصلہ مقامی تنظیم کا ہے اور اسے چوہدری سالک حسین یا مرکزی قیادت سے منسوب نہ کیا جائے۔ مسلم لیگ (ق) نے بطور جماعت این اے 77 کے ضمنی انتخاب سے متعلق تاحال کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔
پنجاب کے کارکنوں میں ناپسندیدگی اور ناراضگی
ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم کی جانب سے چوہدری سالک حسین پر مسلسل تنقید سے مسلم لیگی کارکن شدید نالاں ہیں۔ گوجرانوالہ سمیت ملک بھر کے مسلم لیگی کارکنوں میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے اور مقامی قیادت نے کارکنوں کے تحفظات سے مرکزی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔
اس صورتحال میں چوہدری سالک حسین نے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے اور اسے ذاتی اختلافات کا شکار نہ بنایا جائے تاکہ اصل عوامی مسائل پر توجہ مرکوز رہ سکے۔
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