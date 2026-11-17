چوہدری سلک حسین نے مریم نواز کی 5 ارب روپے کی ڈیمیج نوٹس کا جواب جمع کرا دیا
وفاقی وزیر چوہدری سلک حسین نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے بھیجی گئی 5 ارب روپے کی ڈیمیج نوٹس کا باضابطہ جواب جمع کرवा دیا۔
وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی اور ہیومن رسورسس ڈویلپمنٹ چوہدری سلک حسین نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جاری کی گئی 5 ارب روپے کی ڈیمیج نوٹس کا باضابطہ جواب جمع کروا دیا ہے۔ یہ واقعہ اس تنازعے کا اہم موڑ ہے جس میں چوہدری سلک حسین پر پنجاب میں کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان کا جواب قانونی نوٹس کے لیے جمع کرا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے اندرونی تفصیلات ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئیں۔
جواب جمع کرانے کی تاریخی ترتیب
چوہدری سلک حسین نے پہلی بار 6 نومبر 2026 کو یہ اعتراف کیا تھا کہ انہیں یہ قانونی نوٹس وصول ہو چکا ہے اور وہ اس کا جواب تیار کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ دن بعد، یعنی 11 نومبر 2026 کو، انہوں نے مزید وضاحت کی تھی کہ ان کا جواب تیار ہو چکا ہے اور چند دنوں کے اندر اسے عوامی سطح پر سامنے لایا جائے گا۔ اب جبکہ ذرائع کے مطابق یہ جواب سرکاری طور پر جمع کرا دیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانونی کارروائی میں ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
نوٹس کی تفصیلات اور قانونی موقف
اس بات کی کوئی حتمی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے کہ وفاقی وزیر نے اپنی رائے میں کون سے قانونی دلائل استعمال کیے ہیں یا انہوں نے کس نوعیت کا موقف اپنایا ہے۔ موجودہ معلومات کی روشنی میں صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ چوہدری سلک حسین نے نوٹس کا جواب دے دیا ہے، لیکن اس کے مواد، دفاعی حکمت عملی، اور ممکنہ اگلے مراحل کے بارے میں کوئی معلومات دسترس میں نہیں ہیں۔ دونوں فریقین سے مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
سیاسی حلقوں میں ردعمل کی امید
یہ قانونی جنگ دو اہم سیاسی شخصیات کے درمیان جاری تناؤ کی عکاسی کرتی ہے جس میں ایک طرف پنجاب کی حکومت اور دوسری طرف وفاقی کابینہ کا ایک اہم رکن شامل ہے۔ چونکہ چوہدری سلک حسین نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کی ہے، اس لیے سیاسی حلقوں میں اس بات کی جانچ پڑتال جاری ہے کہ ان کے جواب میں کرپشن کے الزامات کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ عام شہریوں اور میڈیا کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کارروائی کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔
آئندہ قانونی کارروائی کا امکان
چونکہ جواب اب سرکاری ریکارڈ میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے اب آئندہ قانونی کارروائی کے اگلے مراحل طے ہوں گے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ مریم نواز کے آفس کا ردعمل کیا ہوگا اور کیا وہ چوہدری سلک حسین کے جواب کو چیلنج کریں گے یا کوئی اور قانونی قدم اٹھائیں گے۔ فی الحال، یہ واضح نہیں ہے کہ اگلے سماعت یا فیصلے کی تاریخ کیا ہو سکتی ہے، لیکن عمل درآمد کے سلسلے میں اب ہر وقت نئی تطابقات سامنے آ سکتی ہیں۔
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