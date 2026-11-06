چوہدری سلک حسیں کو پنجاب حکومت سے قانونی نوٹس، شفافیت کا مطالبہ
وفاقی وزیر سیاحت چوہدری سلک حسیں کو پنجاب حکومت سے قانونی نوٹس موصول ہوا ہے، انہوں نے شفافیت کے لیے بند دروازوں کے پیچھے کام کرنے کی مخالفت کی ہے اور اپنا جواب جلد پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔
وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز چوہدری سلک حسیں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ایک قانونی نوٹس موصول ہوا ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے اپنا جواب جلد پیش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس قانونی کارروائی کی بنیاد ان کی جانب سے پنجاب میں الزامات لگائے جانے والے بدعنوانی کے معاملے پر ہے۔ چوہدری سلک حسیں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ایکس) پر جاری کردہ ایک پیغام میں یہ بات واضح کی کہ شفافیت کو کبھی بھی بند دروازوں کے پیچھے چلائے جانے والے مذاکرات یا کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ان کا موقف ہے کہ عوامی معاملات میں کھلی شفافیت انتہائی ضروری ہے اور اسے خفیہ رکھا نہیں جا سکتا۔
قانونی نوٹس کی نوعیت اور وفاقی وزیر کا ردعمل
پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر چوہدری سلک حسیں نے بتایا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے موصول ہونے والے قانونی نوٹس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ نوٹس وصول کرنے کے بعد فوری طور پر عدالت میں اپنا جامع جواب جمع کروائیں گے۔ چوہدری سلک حسیں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی جانب سے پنجاب میں بدعنوانی کے حوالے سے کی گئی تبصرے ان کے ذاتی نظریات پر مبنی ہیں، نہ کہ کسی سرکاری یا باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹ کا خلاصہ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اپنی بات رکھیں گے۔Also readنیتھیا رامن نے لاس اینجلس میئر کی انتخابی جنگ جیت لی
گجرات ڈپٹی کمشنر کی تقرری اور خاندانی ردعمل
اس دوران چوہدری سلک حسیں نے گجرات میں ڈپٹی کمشنر کی تقرری کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کو بھی جھوٹا اور گڑھا ہوا قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب، چوہدری شفائے حسیں نے اپنے بڑے بھائی چوہدری سلک حسیں کے بیانات کے حوالے سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ چوہدری شفائے حسیں نے کہا کہ چوہدری سلک حسیں نے پنجاب حکومت پر براہ راست الزامات نہیں لگائے بلکہ انہوں نے نظام کے اندر موجود بدعنوانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چوہدری سلک حسیں کے پاس ایسی معلومات ہو سکتی ہیں جن سے وہ خود واقفیت نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کے بیانات کی حمایت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے ان سے کوئی فاصلہ رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
سیاسی اتحاد اور آئندہ اقدامات کی حکمت عملی
سیاسی تجزیے کے مطابق، چوہدری سلک حسیں نے یہ بھی امکانی اشارہ دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ق (پی ایم ایل ق) موجودہ حکومت سے الگ نہ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال حکومت سے الگ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور سب سے اہم ترجیح یہ ہے کہ قانونی نوٹس کا مناسب اور مستحکم جواب عدالت میں دیا جائے۔ اس موقف کی بنیاد پر لگتا ہے کہ پارٹی کی قیادت سیاسی استحکام برقرار رکھنے اور قانونی جنگ میں اپنا دفاع کرنے پر مرکوز ہے۔ چوہدری سلک حسیں کے اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سیاسی تناؤ کو بڑھانے کے بجائے قانونی راستے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔
عوامی ردعمل اور مستقبل کے امکانات
اس پورے معاملے کا تعلق پنجاب میں حکومتی کارکردگی اور بدعنوانی کے خلاف کوششوں سے ہے، جس پر عوامی سطح پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ چوہدری سلک حسیں کے موقف کو کچھ حلقوں میں جرأت مندانہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے قانونی نوٹس بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ مستقبل قریب میں عدالتی کارروائی کے مراحل طے ہوں گے، جس میں چوہدری سلک حسیں کا جواب عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے، جو نہ صرف وفاقی وزیر بلکہ پنجاب حکومت کی سیاسی ساکھ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔
شفافیت کی جدوجہد اور سیاسی اثرات
چوہدری سلک حسیں کا یہ موقف کہ شفافیت بند دروازوں کے پیچھے نہیں کی جا سکتی، سیاسی حلقوں میں ایک اہم بحث کا باعث بنا ہے۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حکومتی اداروں میں شفافیت کے لیے عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ چوہدری شفائے حسیں کی جانب سے دی گئی وضاحت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خاندانی سطح پر بھی اس معاملے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی کارروائی کوئی قانونی نتیجہ اخذ کرتی ہے یا یہ معاملہ سیاسی سطح پر ہی محدود رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کیس کی تفصیلات سامنے آئیں گی جو قومی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہیں۔
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