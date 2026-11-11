چوہدری سلک کا استعفے کی پیشکش، رانا سناء اللہ نے چیلنج دیا
فیڈرل وزیر چوہدری سلک حسین نے پنجاب میں کرپشن کے الزامات پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے اور وزیر اعظم سے استعفے کی درخواست کا اشارہ کیا ہے۔
فیڈرل مینیسٹر فار اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان مسلم لیگ کوا (پی ایم ایل کوا) کے رہنما چوہدری سلک حسین نے جمعہ کو واضح کردیا کہ اگر وزیر اعظم ان کی خدمات کے بغیر کام کرنے کا اشارہ دیں گے تو وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پنجاب میں بدعنوانی کے حوالے سے ان کے بیانات درست ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی سازش میں ملوث نہیں ہیں۔
بدعنوانی کے الزامات اور سیاسی موقف
چوہدری سلک حسین نے بتایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے تو انہوں نے مثبت جواب دیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر خیبر پختونخوا میں اسی طرح کا سوال پوچھا جاتا تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے پارٹی کو پنجاب میں ذاتی مفادات حاصل نہ ہوتے تو انہیں درپیش مشکلات کو سمجھا جا سکتا تھا۔Also readUK Cold Health Alert: Winter Temps Plunge North West & Midlands
انہوں نے دعویٰ کیا کہ قومی اسمبلی کے ارکان نے شکایت کی تھی کہ ان کے حلقوں میں ان کی آواز نہیں پہنچی۔ چوہدری سلک نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل کے لیے تیاری یا متبادل سیاسی عہدے کی تلاش میں نہیں ہیں بلکہ صرف شفافیت چاہتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے بیانات پر تنقید
فیڈرل وزیر نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بیانات پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتی کے معاملے میں ان کے پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ نے انہیں عدالت میں لانے کی دھمکی دی اور ان کے خاندان کو گھر میں بدعنوانی سکھنے کا قصہ بنایا۔
چوہدری سلک نے کہا کہ پنجاب میں وسیع پیمانے پر انتظامی ناکامی دیکھی جا سکتی ہے اور انہیں حیرانی ہے کہ کرپشن کے متهم افراد کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رانا سناء اللہ کو وزیر اعلیٰ کے بیانات کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔
رانا سناء اللہ کا ردعمل اور ثبوت کا چیلنج
وزیر اعظم کے مشیر رانا سناء اللہ نے کہا کہ لوگ ہمیشہ حکومتوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے عہدے حاصل کر سکیں، لیکن ایسی کوششیں ناکام رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا نے چوہدری سلک کے بیانات کو اجاگر کیا جس کے بعد وزیر اعلیٰ کو جواب دینا پڑا۔
رانا سناء اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر چوہدری سلک کے پاس کرپشن کا کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایک پٹواری کی کرپشن کو براہ راست وزیر اعلیٰ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں رہنماؤں کے ملاقات میں ان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا۔
اداریہ رپورٹ اور مستقبل کے اقدامات
رانا سناء اللہ نے افسوس کا اظہار کیا اگر چوہدری سلک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ مزید کیا کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ حکومت کلرکس، پٹواروں اور پولیس اسٹیشن افسران میں شامل بدعنوانی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ عالمی سطح پر ادراکی سطح پر کرپشن کو روکنا مشکل ہے۔ رانا سناء اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ ان کی پارٹی نے پی ٹی آئی کے بانی کے خلاف اعتماد کا مسئلہ میں کردار ادا کیا تھا۔
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