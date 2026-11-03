چوہدری سالک حسین کا پنجاب کرپشن الزام پر دفاع، مریم نواز کا قانونی نوٹس
وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے پنجاب میں کرپشن کے اپنے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیانت داری سے جواب دیا۔ اس کے جواب میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔
وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ (ق) کے رہنما چوہدری سالک حسین نے پنجاب میں کرپشن کے حوالے سے اپنے بیان پر سختی سے قائم ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے غیررسمی گفتگو کے دوران یہ موقف اپنایا کہ وہ کسی بھی قسم کی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے اور ان کا بیان صرف ایک عام انٹرویو تھا۔
سالک حسین کا دفاع اور دیانتداری کا دعویٰ
چوہدری سالک حسین نے واضح کیا کہ ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی، لہذا صوبائی حکومت پر الزامات عائد کرنے والے سوال کا جواب دیتے وقت انہوں نے کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرویو تقریباً تین ہفتے پہلے کا ہے جبکہ ڈپٹی کمشنر پہلے سے ہی اپنے عہدے پر فائز تھے۔Also readبل گیٹس کا مشورہ: کامیابی کے لیے صحیح لوگوں کا صحبت اختیار کریں، unterschiedlichen:
صحافیوں کے جانب سے پوچھے گئے سوال پر وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک شخص نے سوال پوچھا اور میں نے دیانت داری سے جواب دیا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس بات میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جس پر بحث کی ضرورت ہو، کیونکہ یہ صرف ایک معمولی انٹرویو تھا جس میں سیدھے سادے جواب دیے گئے۔
مریم نواز کا سخت ردعمل اور ہرجانے کا نوٹس
اس موقع پر صحافیوں نے چوہدری سالک حسین سے دریافت کیا کہ کیا حکومت پنجاب پر کرپشن کے الزامات کے ثبوت پیش کیے جائیں گے، جس پر انہوں نے کوئی براہ راست جواب نہیں دیا۔ تاہم، انہوں نے تصدیق کی کہ جی بالکل، پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اس بیان کے بعد وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔
مریم نواز نے اٹک میں طلباء سے خطاب کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ چوہدری سالک حسین کو حکومت پنجاب کے کرپشن سے متعلق دعوے پر ہرجانے کا نوٹس بھجواؤں گی۔ ان کا مؤقف تھا کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں ورنہ عدالت میں لے کر جاؤں گی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اتنی کرپٹ حکومت ہے تو اس کے ساتھ وزیر بن کر کیوں بیٹھے ہیں۔
قانونی کارروائی اور مخالفین کے موقف
مریم نواز کے وکیل نے قانونی نوٹس میں الزامات کو بے بنیاد، غیرمصدقہ اور ہتک آمیز قرار دیا ہے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ چوہدری سالک حسین نے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ اس عمل کے تحت وفاقی وزیر کے ساتھ ساتھ نجی ٹی وی کے میزبان اور چینل کے چیئرمین کو بھی نوٹس ارسال کردیا گیا ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ چوہدری سالک حسین وفاقی وزیر ہیں، لہذا الزام لگانے کے بجائے ثبوت پیش کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالتی کارروائی کے ذریعے اس معاملے کا فیصلہ نکالا جائے گا تاکہ سیاسی سطح پر کیے جانے والے غیر ثابت شدہ دعوؤں کا مقابلہ کیا جا سکے۔
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