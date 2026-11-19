چٹاگانگ میں محمد یونیس کی رہائش گاہ میں آگ لگانے کا واقعہ
چٹاگانگ میں سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے حامیوں کے حملے میں مہاتما محمد یونیس کی گھر کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ واقعے کے حوالے سے تفصیلات اور سیاسی صورتحال کا جائزہ۔
چٹاگانگ میٹرو پولیٹن پولیس نے جمعہ کے روز تصدیق کی کہ بنگلہ دیش کے سابق رہنما اور نوبل انعام یافتہ محمد یونیس کی رہائش گاہ کے مشرقی حصے میں آگ لگا دی گئی۔ یہ واقعہ جمعہ کو رات گئے پیش آیا جب نامعلوم اجارہ خوروں نے گھر کے اس حصے کو جسے ذخیرہ خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جلا دیا۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
آگ لگانے کا پس منظر اور ذمہ داری
موجودہ کشیدہ صورتحال کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں برطرف شدہ وزیراعظم شیخ حسینہ کی دسمبر میں واپسی کی منصوبہ بندی کے پیش نظر ملک بھر میں تشدد کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ چٹاگانگ میٹرو پولیٹن پولیس کے اسپوکس پرسن امین الرحمان نے بتایا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آگ لگانے والے کون تھے۔ تاہم، یونیس پر تحریکِ انصاف کے حامیوں، خاص طور پر ان کے سابق حکمران جماعت عوامی لیگ کے کارکنوں کی جانب سے نفرت انگیز ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔Also readFBR Drafts Rules for Faceless Income Tax Appeals
پولیس کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ وہ مشتعلین کی نشاندہی کر چکے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مقامی پولیس افسر محمد علیم سکدر نے خبرگاہ ای ایف پی کو بتایا کہ ہم نے حقیقی مجرموں کی شناخت کر لی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے پورا عزم رکھتے ہیں۔ یہ کارروائی اس تناظر میں کی جا رہی ہے جب سیاسی مخالفین ملک میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
گرین بینک اور دیگر مقامات پر حملے
محمد یونیس کی جانب سے چلائے جانے والے مشہور بینک گرین بینک نے بھی گزشتہ چند دنوں میں متعدد شاخوں پر آگ لگانے کے واقعات کی تصدیق کی ہے۔ بینک کے مطابق اب تک بیس دو شاخاں ایسی ہیں جو اس حملوں کا نشانہ بن چکی ہیں۔ یہ واقعات اس بات کی غماز ہیں کہ سیاسی تناؤ اب صرف سرکاری عمارات یا رہائشی گھروں تک محدود نہیں رہا بلکہ معاشی اداروں کو بھی اپنی زد میں لے لیا گیا ہے۔
اسلامی تعاون کی تنظیم کے تحت بین الاقوامی سطح پر پہچان رکھنے والے یونیس نے 2024 میں طلبا کی قیادت میں ہونے والے بغاوت کے بعد عارضی حکومت کی قیادت کی تھی۔ شیخ حسینہ کے دور حکومت کا خاتمہ اس وقت ہوا تھا جب طلباء کے ایک بڑے پیمانے پر آندولن نے ان کے پندرہ سالہ اقتدار کو ختم کر دیا تھا۔ اب انٹرمیڈیٹ حکومت کے تحت ملک کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
شیخ حسینہ کی واپسی اور سیاسی کشیدگی
شیخ حسینہ، جو اٹھاسی برس کی ہیں، اگست 2024 میں بھارت فرار ہو گئی تھیں اور وہاں قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے دسمبر میں ملک واپس آنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف قتلِ عام کے الزامات میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک عدالت نے گزشتہ سال انہیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، خاص طور پر 2024 کے مظاہروں پر ہونے والی پولیس فائرنگ کے معاملے میں قصوروار ٹھہرایا تھا۔
شیخ حسینہ کے حامی عوامی لیگ کے کارکنان نے جمعہ کو ملک بھر میں 'لاک ڈاؤن' کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے۔ چٹاگانگ اور گوپال گنج سمیت سات اضلاع میں سرحدی گارڈ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی ہیں۔ گواہوں نے بتایا کہ چند مقامات پر سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو متاثر کیا گیا اور ہتھیاروں سے لیس کارکنان نے پریڈز نکالیں۔
حکومتی کارروائی اور مستقبل کی تیاریاں
ڈھاکہ میٹرو پولیٹن پولیس کے افسران نے بتایا کہ جمعہ کے روز سے لے کر اب تک ایک سو ستر افراد کو عوامی لیگ سے وابستہ ہونے کے شبے میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حکومت نے گرفتاریوں کی شرح کو تیز کر دیا ہے تاکہ ممکنہ تشدد کو روکا جا سکے۔ وزیراعظم طارق رحمان نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی مفاد کے لیے متحد ہوں۔
انہوں نے کہا کہ تباہ شدہ فاشسٹ قوتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے جمہوریت کے حامی تمام فریقین کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسا کہ 2024 میں عوامی بغاوت کے دوران کیا گیا تھا۔ اس کشیدگی کے درمیان بنگلہ دیش میں سیاسی مستقبل کا تعین اسی مہینے میں ہونے والی تحریکوں اور شیخ حسینہ کی ممکنہ واپسی پر منحصر ہوگا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics