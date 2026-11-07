چپل روین نے گیکو 'ڈاٹ' کو متعارف کروایا
مشہور گلوکارہ چپل روین نے انسٹاگرام پر اپنی نئی پالتو گیکو 'ڈاٹ' کو متعارف کرایا ہے جس نے مداحوں میں زبردست دلچسپی پیدا کر دی ہے۔
پاپ سنچیشن چپل روین نے اپنے مداحوں میں ایک نئی لہر کی خوشی پیدا کر دی ہے جس میں انہوں نے اپنی نئی پالتو جینٹ 'ڈاٹ' کو متعارف کرایا ہے۔ اس گلوکارہ نے انسٹاگرام پر اس چھوٹے سے رینگنے والے حشرے کے حوالے سے کئی تصاویر شیئر کر کے اسے اپنی فیملی کا نیا رکن قرار دیا ہے۔
گیکو ڈاٹ کی تفصیلات اور متعارف
چپل روین نے ڈاٹ کو متعارف کراتے ہوئے لکھا کہ 'سب سے ملو میرے گیکو ڈاٹ سے'۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چھوٹا حشرہ ڈالمیشین کریسٹڈ گیکو کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی عمر پانچ عشرے سال یعنی ڈیڑھ سال ہے۔ ان تصاویر میں ڈاٹ کو پہلے روین کے بیس بال ہیٹ پر دیکھا گیا اور پھر اس کے ٹینک کے اندر بھی۔Also readUS offers $20 million reward for secrets about Iran's nuclear program
پروڈیوسر اور مداحوں کا مثبت ردعمل
ایک تصویر میں گلوکارہ کی پروڈیوسر الویرا اینڈرفیارڈ گیکو ڈاٹ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آ رہی ہیں جو کہ اپنا فون سکرول کر رہی ہیں۔ مداحوں نے اس نئی اضافے کو فوراً خوش آمدید کہا اور ایک مداح نے اسے 'اس کی ماں جیسا خوبصورت' قرار دیا۔ اس سے متعلق کئی مزاحیہ اور پیارے تبصرے سامنے آئے ہیں۔
جانوروں سے محبت کا پرانا رجحان
یہ روین کی جانوروں سے محبت کی پہلی بار نہیں ہے۔ اگست دو ہزار چوبیس میں انہوں نے کتوں اور سور سمیت مختلف جانوروں کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی تھیں۔ اب ڈاٹ کے آنے سے ان کی پیار کرنے والی پہچان مزید مضبوط ہو گئی ہے جو ان کے مداحوں کے لیے قابل قدر ہے۔
میوزیکل کامیابیاں اور اعزازات
اپنی ذاتی زندگی کے علاوہ چپل روین کی میوزیکل کیریئر بھی سرخیوں میں ہے۔ انہوں نے اولیویا رودریگو کی گٹس ٹور کے دوران اپنی کارکردگی سے توجہ حاصل کی۔ دو ہزار چوبیس کے ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ایوارڈز میں بہترین نئے آرٹسٹ کا اعزاز جیتنے کے بعد دو ہزار پچیس کے گریمی ایوارڈز میں وہ دوبارہ بہترین نئے آرٹسٹ کا اعزاز حاصل کیا۔
گریمی اور آنے والے ایوارڈز کا سفر
دو ہزار چھ کے گریمی ایوارڈز میں چپل روین ریڈ آف دی ایئر کے لیے نامزد رہیں اور اولیویا ڈین کو بہترین نئے آرٹسٹ کا انعام پیش کیا۔ ان کی کامیابی دکھاتی ہے کہ چھوٹے حشرے بھی اسپاٹ لائٹ چرائے، لیکن میوزک میں ان کی کامیابی مستقل ہے۔
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