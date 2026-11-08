چچاوتنی اور گوجرانوالہ میں ضمنی انتخابات کا آغاز، پولنگ کے اعداد و شمار
چچاوتنی اور گوجرانوالہ میں ضمنی انتخابات کا آغاز، 7 لاکھ سے زائد ووٹرز پولنگ اسٹیشنز پہنچ گئے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔
پی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق چکوال کی تحصیل چچاوتنی کے حلقہ پی پی 203 اور گوجرانوالہ کے حلقہ این اے 77 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان دو اہم حلقوں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ انتخابات کو پرامن طریقے سے کروایا جا سکے۔
چچاوتنی میں خواتین ووٹرز کی بڑی تعداد
حلقہ پی پی 203 چچاوتنی میں کل 258,000 رجسٹرڈ ووٹرز موجود ہیں جن میں سے 122,000 خواتین ووٹرز ہیں۔ اس حلقہ میں 54 نشستیں خاص طور پر خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ اس حلقے کے لیے سات امیدوار میدان میں ہیں جبکہ یہاں 11 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔Also readBritish woman sets world record for loudest female scream
یہ حلقہ پی پی 203 کی نشست پی ایم ال این کے ایم پی اے چوہدری محمد حنفی جٹ کی وفات کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس ضمنی انتخاب میں امیدواروں کی تعداد سات ہے جو اپنے اپنے پروگرامز اور ووٹرز کی اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
گوجرانوالہ میں 333 پولنگ اسٹیشنز قائم
دوسری جانب گوجرانوالہ کے حلقہ این اے 77 میں 518,000 ووٹرز اپنے ووٹ استعمال کریں گے۔ اس حلقے میں کل 333 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے 142 مردوں، 137 خواتین اور 54 دونوں جنسوں کے لیے مختص ہیں۔ اس حلقے سے 11 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔
حلقہ این اے 77 میں پی ایم ال این کے راشد بشیر ویرک اور پاکستان مرکزہ مسلم لیگ کے محمود ابراہیم گجر کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر 2,100 سے زائد پولیس اہلکار اور دیگر افسر سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔
سیکیورٹی اور انتظامیہ کے سخت اقدامات
انتخابی عمل کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھرپور نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشنز پر ڈرونز اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی دھاندلی یا بے امنی کی کوشش ناکام ہو جائے۔
انتظامیہ نے تمام پولنگ اسٹیشنز پر الیکشن کمیشن کے ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا ہے۔ امیدواروں کے نمائندے بھی پولنگ اسٹیشنز پر موجود ہیں تاکہ وہ عمل شفافیت کو یقینی بنا سکیں۔
نتائج کا اعلان اور آئندہ کی حکمت عملی
پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ نتائج کا اعلان انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ دونوں حلقوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہان بھی موجود ہیں۔
رپورٹ کے مطابق رانا فرحان سعید اور زاہد اقبال رانا نے اس واقعے کی رپورٹنگ کی ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کریں اور جمہوری عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔
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