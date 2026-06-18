چکوال میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں بچی کی ہلاکت پر پنجاب پولیس اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) نے پریس کانفرنس کر کے واقعے کی غلطی تسلیم کی ہے اور کہا ہے کہ واقعے کے ذمہدار کسی اہلکار کے غیرقانونی动作 کو تحفظ نہیں دیا جائیگا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم اور سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ نے بتایا کہ تفتیش جاری ہے اور شفافیت برقرار ہے۔
پنجاب پولیس اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) نے چکوال میں رواں ماہ کے شروع میں فائرنگ سے بچی کے جان بحق ہونے غلطی تسلیم کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ واقعے کے ذمہ دار کسی بھی اہلکار کی غیر قانونی اور اختیارات کو تحفظ نہیں دیں گے۔ سانحہ چکوال پر آئی جی پنجاب عبدالکریم اور سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ نے پریس کانفرنس کی اور آئی جی پنجاب نے کہا کہ چکوال میں انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا، ایک بچی شہید ہوئی، بھائی اور والد زخمی ہوئے، اس واقعے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور پوری فیملی سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کسی دباؤ میں آکر مشکلات کے پیچھے نہیں چھپایا جاسکتا، اس واقعے کی فوجداری کے تحت کارروائی کی گئی، ذمہ دار اہلکار کو حراست میں لے کر تفتیش جاری ہے اور اس کیس کی تفتیش شفافیت سے کی جا رہی ہے، کسی اہلکار کے غیر قانونی اور اختیارات کو تحفظ نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک افسوس ناک واقعہ نہیں تھا ایک بچی کی زندگی تھی، ڈی جی خان میں دہشت گردوں کے حملے میں دو جوان شہید ہوئے، ایک جوان کے بزرگ والد اور دوسرے کے چھوٹے بچوں سے ملا، اس حملے کے باوجود پولیس جوان وہاں ہی ڈیوٹی کررہے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، کچھ عرصے میں سی سی ڈی کے دو اہلکار بھی شہید ہوئے، دونوں جوان مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ نے بتایا کہ بچی کے والد کی مدعیت میں فوری مقدمہ درج کیاگیا ہے، جیسی درخواست ملی تھی اسی کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی حساسیت کے مطابق متن تبدیل نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلحہ اسی اہلکار کے نام سے جاری ہوا، اس لیے وہ بچ نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن اتفاق ہے کہ واردات کے وقت ایک افسر وہاں سے گزر رہا تھا، ہانیہ کے والدین کو لوٹا جا رہا تھا، پولیس اہلکار نے ڈاکووں کا مقابلہ کیا اور کراس فائرنگ کے نتیجے میں اہلکار کو غلط فہمی ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے مزید بتایا کہ اینٹی ٹیرورزم ڈیپارٹمنٹ (ایٹی ڈی) کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں بھی کچھ آپریشنز ہوئے ہیں جن میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور سی سی ڈی کے اہلکار روزانہ خطرے کا سامنا کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ڈی جی خان میں ہونے والے حملے میں پولیس اہلکار نے شجاعانہ مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں دو دہشتگرد ہلاک ہوئے تھے۔ آئی جی نے کہا کہ اس камپیاءن کے دوران کئی اہلکار شہید ہوئے جن میں سی سی ڈی کے دو جوان بھی شامل ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر آئی جی پنجاب نے عوام کو یقین دلایا کہ پولیس کا کوئی اہلکار کسی بھی غیر قوانینی کارروائی میںIi نہیں ہوگا اور ہرicks such مقدمے میں شفافیت برقرار رکھی جائیگی۔ انہوں نے کہا کہ چکوال کے واقعے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعدзияادہ کی جائے گی اور ذمہ دارせる اہلکار کو سخت سزائیں سنائی جائیں گی۔ انہوں نے خاندان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس خاندان کے ساتھстой ہے اور ہم ان کی مدد کے لیے مکمل تعاون کریں گے۔سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ نے بھی واقعے کی forcefully مذمت کی اور کہا کہ ایسے واقعات کی کوئی sxqd definition نہیں ہوسکتا اور ہم پولیس اور حکومتی اداروں کے علاوہ کسی بھی غیرicillaries کارروائی میں reef نہیں ہوں گے.
پنجاب پولیس اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) نے چکوال میں رواں ماہ کے شروع میں فائرنگ سے بچی کے جان بحق ہونے غلطی تسلیم کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ واقعے کے ذمہ دار کسی بھی اہلکار کی غیر قانونی اور اختیارات کو تحفظ نہیں دیں گے۔ سانحہ چکوال پر آئی جی پنجاب عبدالکریم اور سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ نے پریس کانفرنس کی اور آئی جی پنجاب نے کہا کہ چکوال میں انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا، ایک بچی شہید ہوئی، بھائی اور والد زخمی ہوئے، اس واقعے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور پوری فیملی سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کسی دباؤ میں آکر مشکلات کے پیچھے نہیں چھپایا جاسکتا، اس واقعے کی فوجداری کے تحت کارروائی کی گئی، ذمہ دار اہلکار کو حراست میں لے کر تفتیش جاری ہے اور اس کیس کی تفتیش شفافیت سے کی جا رہی ہے، کسی اہلکار کے غیر قانونی اور اختیارات کو تحفظ نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک افسوس ناک واقعہ نہیں تھا ایک بچی کی زندگی تھی، ڈی جی خان میں دہشت گردوں کے حملے میں دو جوان شہید ہوئے، ایک جوان کے بزرگ والد اور دوسرے کے چھوٹے بچوں سے ملا، اس حملے کے باوجود پولیس جوان وہاں ہی ڈیوٹی کررہے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، کچھ عرصے میں سی سی ڈی کے دو اہلکار بھی شہید ہوئے، دونوں جوان مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ نے بتایا کہ بچی کے والد کی مدعیت میں فوری مقدمہ درج کیاگیا ہے، جیسی درخواست ملی تھی اسی کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی حساسیت کے مطابق متن تبدیل نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلحہ اسی اہلکار کے نام سے جاری ہوا، اس لیے وہ بچ نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن اتفاق ہے کہ واردات کے وقت ایک افسر وہاں سے گزر رہا تھا، ہانیہ کے والدین کو لوٹا جا رہا تھا، پولیس اہلکار نے ڈاکووں کا مقابلہ کیا اور کراس فائرنگ کے نتیجے میں اہلکار کو غلط فہمی ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے مزید بتایا کہ اینٹی ٹیرورزم ڈیپارٹمنٹ (ایٹی ڈی) کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں بھی کچھ آپریشنز ہوئے ہیں جن میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور سی سی ڈی کے اہلکار روزانہ خطرے کا سامنا کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ڈی جی خان میں ہونے والے حملے میں پولیس اہلکار نے شجاعانہ مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں دو دہشتگرد ہلاک ہوئے تھے۔ آئی جی نے کہا کہ اس камپیاءن کے دوران کئی اہلکار شہید ہوئے جن میں سی سی ڈی کے دو جوان بھی شامل ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر آئی جی پنجاب نے عوام کو یقین دلایا کہ پولیس کا کوئی اہلکار کسی بھی غیر قوانینی کارروائی میںIi نہیں ہوگا اور ہرicks such مقدمے میں شفافیت برقرار رکھی جائیگی۔ انہوں نے کہا کہ چکوال کے واقعے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعدзияادہ کی جائے گی اور ذمہ دارせる اہلکار کو سخت سزائیں سنائی جائیں گی۔ انہوں نے خاندان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس خاندان کے ساتھстой ہے اور ہم ان کی مدد کے لیے مکمل تعاون کریں گے۔سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ نے بھی واقعے کی forcefully مذمت کی اور کہا کہ ایسے واقعات کی کوئی sxqd definition نہیں ہوسکتا اور ہم پولیس اور حکومتی اداروں کے علاوہ کسی بھی غیرicillaries کارروائی میں reef نہیں ہوں گے
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