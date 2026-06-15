چکوال سردیوں میں ڈاکوؤں کے حملے میں 9 سالہ بچی ہانیہ کی ہلاکت کی تحقیقات

چکوال واقعے میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دکھائی دینے والی گاڑی متاثرہ فیملی کی نہیں تھی، ایس پی سی سی ڈی نے واقعے کی تفصیلات بتائیں۔
چکوال واقعے میں سوشل میڈیا پر那邊 کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں دکھائی دینے والی گاڑی واقعی متاثرہ فیملی کی نہیں ہے۔ ایس پی سی سی ڈی پنجاب شاہ میر خالد نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسوسی ایٹڈ پریس کلubin آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وہ بتایا کہ ڈاکو ایک گلی میں چھپے ہوئے تھے اور سی سی ڈی پولیس نے غلط فہمی پر اس گاڑی پر فائرنگ کی جس پر ڈاکو نے گاڑی چھین لی اور فائرنگ کے نتیجے میں 9 سالہ بچی ہانیہ احمد کیamaan بحق جبکہ اس کے والد اور بھائی زخمی ہو گئے۔ شاہ میر خالد نے تسلیم کیا کہ ایس پی کا اہلکار غلطی کی اور پہلے ٹائر پر فائرنگ کرنا بھی سنگین غلطی ہے۔ متاثرہ فیملی کی مدعیت میں مقدمہ درج اور ملوث اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وہ یقین دلایا کہ شفاف تحقیقات ہوں گی اور فیملی نے سی سی ڈی کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ڈی آئی جی سی سی ڈی نے فوری بعد فیملی سے ملاقات کی۔ شاہ میر خالد نے اعلان کیا کہ کیس کا چالان 72 گھنٹے میں عدالت میں جمع کروادیا جائے گا اور سی سی ڈی تیز ٹرائل کی درخواست دے گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ واقعے کی تمام تحقیقات عوام کے سامنے لائیں گے۔ یہ واقعہ چکوال میں پیش آیا جہاں سعودی عرب میں محرم کے چاند کا اعلان بھی ٹ.
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