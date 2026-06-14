چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ بچی جاں بحق، مقدمہ قتل میں تبدیل

چکوال میں سی سی ڈی اہلکار نے ڈاکو سمجھ کر گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے 9 سالہ ہانیہ عدیل جاں بحق اور اس کے والد اور بھائی زخمی ہو گئے۔ مقدمہ ابتدا میں قتل خطا کے تحت درج کیا گیا تھا لیکن بعد میں قتل عمد میں تبدیل کر کے اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ڈاکو بعد میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔
چکوال میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ( سی سی ڈی ) کے ایک اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ بچی جاں بحق اور اس کے والد اور بھائی زخمی ہونے کے واقعے میں مقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار اہلکار کے خلاف درج مقدمے میں دفعہ 302 (قتل عمد) شامل کر دی گئی ہے جبکہ پہلے یہ مقدمہ دفعہ 322 (قتل خطا) کے تحت درج کیا گیا تھا۔ واقعہ بدھ کی رات اس وقت پیش آیا جب 39 سالہ آسٹریلوی شہری عدیل احمد اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرہ خان، 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اور 10 سالہ بیٹے عفان احمد کے ساتھ چکوال میں اپنے سسر کے گھر سے رات کا کھانا کھا کر واپس جا رہے تھے۔ ان کی بیوی اپنے ماموں سے ملنا چاہتی تھی جس کا گھر سی سی ڈی اسٹیشن کے قریب تھا۔ جب انہوں نے گاڑی روکی تو دو ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے اور ان سے زیورات اور نقدی مانگی۔ ڈاکوؤں نے ڈاکٹر سدرہ خان سے زیورات چھین لیے جس کی مالیت 500,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ اسی دوران سی سی ڈی کا ایک اہلکار جو باہر سے کھانا کھا کر واپس آرہا تھا اس نے ڈاکوؤں کو دیکھ کر اسٹیشن سے ایک ایس ایم جی بندوق چھینی اور ڈاکوؤں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوؤں نے بھی جوابی فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس اہلکار نے گاڑی کو دیکھ کر اسے ڈاکوؤں کی گاڑی سمجھا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ہانیہ عدیل جاں بحق ہو گئی جبکہ عدیل اور عفان زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جایا گیا جہاں ہانیہ کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ عدیل اور عفان کو بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی منتقل کیا گیا جہاں ان کا آپریشن کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ایف آئی آر میں سی سی ڈی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا لیکن بعد میں ترمیم کرکے دفعہ 302 کا اضافہ کیا گیا اور اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ میں استعمال ہونے والی رائفل بھی ملزم کے قبضے سے برآمد کر لی گئی ہے۔ مقدمے کی تفتیش سٹی پولیس سے واپس لے کر سی سی ڈی کے سپرد کر دی گئی ہے اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سی سی ڈی پنجاب کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ کا آج ڈھڈیال کا دورہ متوقع ہے جہاں وہ ہانیہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کریں گے اور اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کریں گے۔ وہ تحقیقات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے۔ گزشتہ روز چکوال میں دو ملزمان جو اس ڈکیتی میں ملوث تھے سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ ان کی شناخت شاہدرہ کے رہائشی محمد عباس اور فیروز والا کے رہائشی محمد فیاض کے نام سے ہوئی۔ سی سی ڈی کے سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ دونوں ڈاکو ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے اور عباس 2021 میں چکوال میں دو ڈکیتی وں میں ملوث تھا۔ انہوں نے 3 جون کو گوجرانوالہ میں سی سی ڈی اہلکار کو گولی ماری اور 6 جون کو شیخوپورہ سے موٹر سائیکل چھین کر کھیوڑہ میں دکاندار کو لوٹا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ عباس اپنے ساتھی فیاض کی بیوی بن کر واردات کرتا تھا اور دونوں میاں بیوی کے بھیس میں دن کے وقت اہداف کی نشاندہی کرتے تھے۔ سی سی ڈی کے ریجنل آفیسر راولپنڈی حسن جہانگیر وٹو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کاشف ذوالفقار نے لواحقین سے ملاقات کی اور قصورواروں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ یہ واقعہ پاکستان میں پولیس کی مبینہ غفلت اور جلدبازی کے فیصلوں کی ایک اور مثال ہے جس نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور اس کے خاندان کو صدمے میں ڈال دیا.
چکوال میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے ایک اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ بچی جاں بحق اور اس کے والد اور بھائی زخمی ہونے کے واقعے میں مقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار اہلکار کے خلاف درج مقدمے میں دفعہ 302 (قتل عمد) شامل کر دی گئی ہے جبکہ پہلے یہ مقدمہ دفعہ 322 (قتل خطا) کے تحت درج کیا گیا تھا۔ واقعہ بدھ کی رات اس وقت پیش آیا جب 39 سالہ آسٹریلوی شہری عدیل احمد اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرہ خان، 9 سالہ بیٹی ہانیہ احمد اور 10 سالہ بیٹے عفان احمد کے ساتھ چکوال میں اپنے سسر کے گھر سے رات کا کھانا کھا کر واپس جا رہے تھے۔ ان کی بیوی اپنے ماموں سے ملنا چاہتی تھی جس کا گھر سی سی ڈی اسٹیشن کے قریب تھا۔ جب انہوں نے گاڑی روکی تو دو ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے اور ان سے زیورات اور نقدی مانگی۔ ڈاکوؤں نے ڈاکٹر سدرہ خان سے زیورات چھین لیے جس کی مالیت 500,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ اسی دوران سی سی ڈی کا ایک اہلکار جو باہر سے کھانا کھا کر واپس آرہا تھا اس نے ڈاکوؤں کو دیکھ کر اسٹیشن سے ایک ایس ایم جی بندوق چھینی اور ڈاکوؤں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوؤں نے بھی جوابی فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس اہلکار نے گاڑی کو دیکھ کر اسے ڈاکوؤں کی گاڑی سمجھا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ہانیہ عدیل جاں بحق ہو گئی جبکہ عدیل اور عفان زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جایا گیا جہاں ہانیہ کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ عدیل اور عفان کو بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی منتقل کیا گیا جہاں ان کا آپریشن کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ایف آئی آر میں سی سی ڈی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا لیکن بعد میں ترمیم کرکے دفعہ 302 کا اضافہ کیا گیا اور اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ میں استعمال ہونے والی رائفل بھی ملزم کے قبضے سے برآمد کر لی گئی ہے۔ مقدمے کی تفتیش سٹی پولیس سے واپس لے کر سی سی ڈی کے سپرد کر دی گئی ہے اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سی سی ڈی پنجاب کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ کا آج ڈھڈیال کا دورہ متوقع ہے جہاں وہ ہانیہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کریں گے اور اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کریں گے۔ وہ تحقیقات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے۔ گزشتہ روز چکوال میں دو ملزمان جو اس ڈکیتی میں ملوث تھے سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ ان کی شناخت شاہدرہ کے رہائشی محمد عباس اور فیروز والا کے رہائشی محمد فیاض کے نام سے ہوئی۔ سی سی ڈی کے سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ دونوں ڈاکو ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے اور عباس 2021 میں چکوال میں دو ڈکیتیوں میں ملوث تھا۔ انہوں نے 3 جون کو گوجرانوالہ میں سی سی ڈی اہلکار کو گولی ماری اور 6 جون کو شیخوپورہ سے موٹر سائیکل چھین کر کھیوڑہ میں دکاندار کو لوٹا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ عباس اپنے ساتھی فیاض کی بیوی بن کر واردات کرتا تھا اور دونوں میاں بیوی کے بھیس میں دن کے وقت اہداف کی نشاندہی کرتے تھے۔ سی سی ڈی کے ریجنل آفیسر راولپنڈی حسن جہانگیر وٹو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کاشف ذوالفقار نے لواحقین سے ملاقات کی اور قصورواروں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ یہ واقعہ پاکستان میں پولیس کی مبینہ غفلت اور جلدبازی کے فیصلوں کی ایک اور مثال ہے جس نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور اس کے خاندان کو صدمے میں ڈال دیا
چکوال سی سی ڈی بچی کا قتل ڈکیتی پولیس کارروائی