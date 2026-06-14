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چکوال میں آسٹریلوی نژاد بچی کے قتل میں سی سی ڈی اہلکار کی گرفتاری

Admin News

چکوال میں آسٹریلوی نژاد بچی کے قتل میں سی سی ڈی اہلکار کی گرفتاری
چکوالآسٹریلوی بچیسی سی ڈی
📆14/06/2026 4:31 pm
📰BBCUrdu
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چکوال میں ہونے والے حادثے میں آسٹریلوی نژاد نو سالہ بچی کی ہلاکت اور سی سی ڈی اہلکار کی گرفتاری پر مبنی خبر کا مجموعی جائزہ۔

چکوال میں آسٹریلوی نژاد بچی کے قتل اور سی سی ڈی اہلکار کی گرفتاری سے متعلق معاملے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ چکوال کی ایک مقامی عدالت نے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے اہلکار کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ واقعہ کا حصہ بننے والی ایک آسٹریلوی نژاد پاکستانی خاندان کے rear-end سے ڈکیتے کی کوشش کے دوران سی سی ڈی کانسٹیبل کی فائرنگ سے بچی ہلاک ہو گئی۔ والد اور بھائی بھی زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق ملزم نے 10 اور 11 جون کی درمیانی شب مبینہ ڈکیتی روکنے کی کوشش میں فائرنگ کی لیکن شناخت کی غلطی کی وجہ سے خاندان ہدف بنا۔ عدالت میں تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے سلائب حاصل ہو گئی ہے اور اس کا بیان قلمبند کر لیا گیا ہے۔ سجا鹰ِ گن بھی ضبط ہو گئی ہے.

چکوال میں آسٹریلوی نژاد بچی کے قتل اور سی سی ڈی اہلکار کی گرفتاری سے متعلق معاملے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ چکوال کی ایک مقامی عدالت نے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے اہلکار کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ واقعہ کا حصہ بننے والی ایک آسٹریلوی نژاد پاکستانی خاندان کے rear-end سے ڈکیتے کی کوشش کے دوران سی سی ڈی کانسٹیبل کی فائرنگ سے بچی ہلاک ہو گئی۔ والد اور بھائی بھی زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق ملزم نے 10 اور 11 جون کی درمیانی شب مبینہ ڈکیتی روکنے کی کوشش میں فائرنگ کی لیکن شناخت کی غلطی کی وجہ سے خاندان ہدف بنا۔ عدالت میں تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے سلائب حاصل ہو گئی ہے اور اس کا بیان قلمبند کر لیا گیا ہے۔ سجا鹰ِ گن بھی ضبط ہو گئی ہے

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چکوال آسٹریلوی بچی سی سی ڈی فائرنگ مبینہ ڈکیتی

 

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