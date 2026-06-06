چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کا اعلان

پاکستان کی حکومت نے سالانہ 20 کروڑ تک فروخت کرنے والے چھوٹے دکانداروں سے ایک فیصد فکسڈ ٹیکس لینے کی اسکیم متعارف کرائی ہے۔ اسکیم اختیاری ہے لیکن شامل نہ ہونے والوں پر جرمانے عائد ہوں گے۔ ماہرین اور تاجر رہنماؤں نے اس کے نفاذ پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کی حکومت نے چھوٹے دکاندار وں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک نئی فکسڈ ٹیکس آسان سکیم متعارف کرائی ہے جس کے تحت سالانہ 20 کروڑ روپے یا اس سے کم مالیت کا سامان فروخت کرنے والے دکانداروں سے ایک فیصد فکسڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس سکیم کا اعلان جمعے کو وفاقی وزیر خزانہ کے ہمراہ ریکارڈڈ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سکیم تاجر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کی گئی ہے اور اس کا مقصد چھوٹے دکاندار وں کو آسانی سے ٹیکس نظام میں شامل کرنا ہے۔ بلال اظہر کیانی کے مطابق اس سکیم کے تحت دکانداروں کو ایک سادہ فارم میں اپنی آمدنی اور فروخت کی تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی اور ان پر ایک فیصد فکسڈ ٹیکس لگایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دکانداروں کی جانب سے بجلی یا فون کے بلز پر ادا کردہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی اس فکسڈ ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ تاہم اگر ود ہولڈنگ ٹیکس اور فکسڈ ٹیکس برابر ہو گئے تو دکاندار کو کم از کم 25 ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ سکیم اختیاری ہے اور دکاندار چاہیں تو پرانے ٹیکس نظام میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس سکیم کا حصہ بننے والے دکانداروں کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک شناختی پلیٹ ملے گی جس پر دکان کا نام، نیشنل ٹیکس نمبر اور کیو آر کوڈ ہوگا۔ ایف بی آر انسپکٹر اس کیو آر کوڈ کو چیک کر سکیں گے۔ ممبر ایف بی آر حامد عتیق سرور نے کہا کہ ملک میں 44 لاکھ دکاندار ہیں جن میں سے 35 لاکھ چھوٹے دکاندار ہیں جو اس سکیم کے تحت آئیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بڑے دکاندار اور برانڈز پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں، لہٰذا یہ سکیم صرف چھوٹے دکاندار وں کے لیے ہے۔ تاہم ماہرین اور تاجر رہنماؤں نے اس سکیم پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نعیم میر کا کہنا ہے کہ حکومت نے مشاورت تو کی ہے لیکن انہیں اس سکیم کی کامیابی پر یقین نہیں۔ ان کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ری فنڈ نہ ملنے کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت 10 کروڑ روپے تک کی فروخت پر ٹرن اوور ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، مگر اس سکیم سے وہ چھوٹ ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حکومت کو پہلے صرف رجسٹریشن پر توجہ دینی چاہیے اور اگلے سال ٹیکس وصولی شروع کرنی چاہیے۔ معاشی صحافی خلیق کیانی کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی ایسی سکیمیں آئیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ان کے مطابق چھوٹے دکاندار وں کا تعلق حکمراں جماعت کے ووٹ بینک سے ہے، جس کی وجہ سے ان پر ٹیکس لگانے میں مزاحمت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانی سکیموں پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ہر بار نئی سکیم متعارف کروا دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر دوست سکیم بھی ناکام رہی تھی اور اب یہ نئی سکیم بھی کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اس سکیم کے تحت فائلر اور نان فائلر دونوں دکاندار شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو دکاندار کسی بھی سکیم میں شامل نہیں ہوں گے، ان پر پہلے ماہ 10 ہزار، دوسرے ماہ 25 ہزار اور تیسرے ماہ 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکومت کو امید ہے کہ اس سکیم سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوگا اور چھوٹے دکاندار وں کو باقاعدہ ٹیکس نظام میں لایا جا سکے گا۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے لیے سخت نفاذ اور تاجر برادری کے اعتماد کی ضرورت ہے.
پاکستان کی حکومت نے چھوٹے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک نئی فکسڈ ٹیکس آسان سکیم متعارف کرائی ہے جس کے تحت سالانہ 20 کروڑ روپے یا اس سے کم مالیت کا سامان فروخت کرنے والے دکانداروں سے ایک فیصد فکسڈ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس سکیم کا اعلان جمعے کو وفاقی وزیر خزانہ کے ہمراہ ریکارڈڈ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سکیم تاجر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کی گئی ہے اور اس کا مقصد چھوٹے دکانداروں کو آسانی سے ٹیکس نظام میں شامل کرنا ہے۔ بلال اظہر کیانی کے مطابق اس سکیم کے تحت دکانداروں کو ایک سادہ فارم میں اپنی آمدنی اور فروخت کی تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی اور ان پر ایک فیصد فکسڈ ٹیکس لگایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دکانداروں کی جانب سے بجلی یا فون کے بلز پر ادا کردہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی اس فکسڈ ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ تاہم اگر ود ہولڈنگ ٹیکس اور فکسڈ ٹیکس برابر ہو گئے تو دکاندار کو کم از کم 25 ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ سکیم اختیاری ہے اور دکاندار چاہیں تو پرانے ٹیکس نظام میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس سکیم کا حصہ بننے والے دکانداروں کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک شناختی پلیٹ ملے گی جس پر دکان کا نام، نیشنل ٹیکس نمبر اور کیو آر کوڈ ہوگا۔ ایف بی آر انسپکٹر اس کیو آر کوڈ کو چیک کر سکیں گے۔ ممبر ایف بی آر حامد عتیق سرور نے کہا کہ ملک میں 44 لاکھ دکاندار ہیں جن میں سے 35 لاکھ چھوٹے دکاندار ہیں جو اس سکیم کے تحت آئیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بڑے دکاندار اور برانڈز پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں، لہٰذا یہ سکیم صرف چھوٹے دکانداروں کے لیے ہے۔ تاہم ماہرین اور تاجر رہنماؤں نے اس سکیم پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نعیم میر کا کہنا ہے کہ حکومت نے مشاورت تو کی ہے لیکن انہیں اس سکیم کی کامیابی پر یقین نہیں۔ ان کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ری فنڈ نہ ملنے کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت 10 کروڑ روپے تک کی فروخت پر ٹرن اوور ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، مگر اس سکیم سے وہ چھوٹ ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حکومت کو پہلے صرف رجسٹریشن پر توجہ دینی چاہیے اور اگلے سال ٹیکس وصولی شروع کرنی چاہیے۔ معاشی صحافی خلیق کیانی کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی ایسی سکیمیں آئیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ان کے مطابق چھوٹے دکانداروں کا تعلق حکمراں جماعت کے ووٹ بینک سے ہے، جس کی وجہ سے ان پر ٹیکس لگانے میں مزاحمت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانی سکیموں پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ہر بار نئی سکیم متعارف کروا دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر دوست سکیم بھی ناکام رہی تھی اور اب یہ نئی سکیم بھی کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اس سکیم کے تحت فائلر اور نان فائلر دونوں دکاندار شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو دکاندار کسی بھی سکیم میں شامل نہیں ہوں گے، ان پر پہلے ماہ 10 ہزار، دوسرے ماہ 25 ہزار اور تیسرے ماہ 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکومت کو امید ہے کہ اس سکیم سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوگا اور چھوٹے دکانداروں کو باقاعدہ ٹیکس نظام میں لایا جا سکے گا۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے لیے سخت نفاذ اور تاجر برادری کے اعتماد کی ضرورت ہے
فکسڈ ٹیکس چھوٹے دکاندار ٹیکس اسکیم پاکستان حکومت
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